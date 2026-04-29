FOTO: Ogres novads patriotiskās noskaņās pārsteidz ar jauniem svētku rotājumiem

Svētku rotājumi Ogres novadā
Sagaidot Latvijas Neatkarības atjaunošanas 36. gadadienu, Ogres novads ietērpies valsts svētku krāsās. Šogad īpaši svētku akcenti apskatāmi valstspilsētā Ogre, kuru rotā ne tikai lepni plīvojoši valsts karogi, bet arī jauna svētku instalācija - 140 spirālveida vēja virpuļi sarkanbaltsarkanā vijumā.
Jaunā instalācija izvietota Liepu alejā, Brīvības ielas skvērā – vietā, kur iepriekš atradās lietussargu aleja. Diennakts tumšajā laikā objekts ir izgaismots.
"Vēja virpulis nav tikai vizuāls elements - sarkanbaltsarkanais krāsu vijums rada dinamisku un pacilājošu svētku sajūtu, vienlaikus simboliski godinot mūsu valsts vēsturiskos pagriezienus," uzsver Ogres novada Tūrisma informācijas centrs.
Arī tradicionāli izgaismotie gājēju tilti pār Ogres upi vakaros tiek tērpti sarkanbaltsarkanās Latvijas karogu krāsās. Jaunie svētku rotājumi Ogrē apskatāmi līdz 7. jūnijam.
Lai radītu īstu svētku noskaņu, Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde ir izveidojusi trīs dažāda garuma pastaigu maršrutus Ogrē, kas piemēroti gan aktīviem gājējiem, gan ģimenēm ar bērniem:
- "Lielais loks" (7,5 km) – dabas un pilsētas baudītājiem, kuri vēlas redzēt Ogres krāšņumu plašākā mērogā;
- "Upes loks" (3,5 km) – gleznains maršruts gar Ogres upes krastiem;
- "Mazais loks" (1,8 km) – īsa pastaiga pilsētas centrālajā daļā, ietverot galvenās svētku instalācijas. Maršrutu karte šeit.
Lai apmeklējums būtu ērts, ir izveidota arī interaktīvā karte, kurā atzīmēti patriotiskā maršruta rotājumi. Kartē iekļautie objekti ļaus katram izplānot savu individuālo svētku maršrutu.
Savukārt Ogres novada pilsētās un pagastos svētku noskaņu rada Latvijas karogi gar ceļiem un ielām. Valsts svētku dienā Ogrē norisināsies daudzveidīga programma. Plānots Latvijas karogu brauciens ar motoklubu "Rēgi", "Tvīda brauciens" un tērpu parāde, savukārt plkst. 20.00 vakarā notiks grupas "Iļģi" koncerts. Plašāk ar psākuma programmu var iepazīties šeit.
Tikmēr Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā 4. maijā plkst. 11.00 notiks pasākums "Brokastis pie Daugavas", kurā ar programmu "Imanta Kalniņa puķu dziesmas" uzstāsies dziedātāja Līga Priede un ģitārists Andrejs Grimms. Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi savu cienastu, lai svētkus godinātu pie balti klāta galda.
Svētku nedēļā iedzīvotāji aicināti apmeklēt arī novada muzejus. Ogres Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcija "Brīvības ceļš" (Brīvības ielā 2), kas veltīta iedzīvotāju cīņai par neatkarību, 4. maijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 būs apskatāma bez maksas (1. maijā ekspozīcija būs slēgta, bet 2. un 3. maijā atvērta no plkst. 12.00 līdz 16.00).
Savukārt atjaunotajā Taurupes muižas klētī līdz 28. jūnijam apskatāma Lato Lapsas grāmatas "Pret likteni stāvēdami" izstāde par latviešu strēlniekiem. Izstādi iespējams apmeklēt 2. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties, bet pārējās svētku brīvdienās klēts būs slēgta.