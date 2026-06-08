“Putins izskatās vājš”: Igaunijas atvaļinātais ģenerālis par Zelenska vēstuli Kremlim
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska publiskā vēstule Vladimiram Putinam liecina, ka viņš jūt pārmaiņas plašākajā kara noskaņojumā un viņam izdevies parādīt Krievijas līderi kā vājāku nekā iepriekš, sacīja Eiropas Parlamenta deputāts Riho Terrass.
Terrass piebilda, ka Putina agrāk dominējošā un augstprātīgā izturēšanās, šķiet, Sanktpēterburgas Starptautiskajā ekonomikas forumā kļuvusi piezemētāka — viņš vairāk pievērsies ekonomikas jautājumiem un nosacījumiem, pie kādiem karš varētu beigties.
Pēc Terrasa teiktā, Zelenska publiskais piedāvājums tikties aci pret aci ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu bija sava veida bizantisks signālu apmaiņas paņēmiens. “Vēstījums nebija tikai publiskā vēstule. Tie bija arī droni, kas tika raidīti pret dažādiem mērķiem Sanktpēterburgā, un dūmu stabi, kas foruma laikā tur bija redzami. Tas viss jāuztver kā viens kopīgs vēstījums.”
Bijušais Igaunijas Aizsardzības spēku komandieris, atvaļinātais ģenerālis Terrass sacīja, ka Zelenskis jūt plašākas atmosfēras maiņu.
“Ja skatāmies uz Rietumu medijiem, arvien vairāk tiek runāts par to, ka Ukraina guvusi lielākus stratēģiskus panākumus. Es ceru, ka tā nav tikai ilūzija. Pēc daudzām pazīmēm — tostarp arī tajā forumā — bija skaidrs, ka Putina dominējošā, augstprātīgā uzvedība ir mainījusies uz sarunām par ekonomiku un to, kā un ar kādiem nosacījumiem karu varētu izbeigt.”
Terrasa ieskatā Zelenska publiskā vēstule trāpīja mērķī un parādīja Krievijas diktatoru kā vāju — kā cilvēku, kurš nevēlas mieru. “Un Putinam nebija ātras vai skaidras atbildes. Tāpēc domāju, ka Zelenskis ar šo gājienu bija diezgan veiksmīgs, parādot Krievijas diktatoru kā vāju.”
Tas, kā situācija varētu attīstīties tālāk, pēc Terrasa domām, ir atkarīgs arī no tā, cik daudz Putins patiesībā zina par frontē notiekošo. “Ir sajūta, ka viņš vai nu nezina, vai pilnībā ignorē faktus uz vietas. Arī Ukraina gluži neuzvar. Tai nav izdevies atspiest frontes līniju un atgūt teritoriju. Tā drīzāk ir strupceļa cīņa.”
Terrass uzskata, ka Putins, visticamāk, joprojām cer, ka Rietumi nogurs no atbalsta Ukrainai, taču šodien tas vairs neesot tik acīmredzami.
“Mēs zinām, ka Eiropas Savienības 90 miljardu eiro palīdzības pakete ir apstiprināta. Ungārijas tā dēvētais Krievijai draudzīgais sabiedrotais Orbāns ir izbalsots, un šodien ES līderu vidū nav neviena, kurš tieši bloķētu atbalstu Ukrainai. Daži to var darīt taktisku iemeslu dēļ, lai panāktu labākus nosacījumus savām valstīm, bet ne ideoloģisku iemeslu dēļ.”
Terrass piebilda, ka NATO tagad runā arī par 70 miljardu eiro paketi, kas rāda, ka Ukrainas aizsardzības rūpniecība ir attīstījusies līdz tādam līmenim, ka spēj ražot tāla darbības rādiusa raķetes ar stratēģisku ietekmi.
Terrass arī norādīja, ka reāli mēs līdz galam nezinām, kas notiek Krievijas sabiedrībā. “Taču fakts ir tāds, ka Krievijas sociālajos medijos diskusijas notiek pat starp tiem, kuri vienmēr ir atbalstījuši karu. Daži saka, ka varbūt būtu prātīgi uz brīdi atkāpties, atpūsties, pārgrupēties un tad sākt no jauna. Tas liecina, ka pārliecība par to, ka Krievija karā uzvarēs jebkurā gadījumā, ir sākusi izplēnēt. To noteikti ietekmējuši arī Ukrainas stratēģiskie triecieni dziļi Krievijas teritorijā, kurus tā veiksmīgi īsteno jau gandrīz pusgadu.”
Terrass neuzskata, ka Putins varētu atļauties tikties ar Zelenski jebkur citur kā vien Kremlī, jo tikšanās citā vietā viņu parādītu kā vāju. Runājot par turpmāko, Terrass prognozēja, ka vasarā situācija, visticamāk, turpināsies aptuveni tāpat kā līdz šim.
“Mēs redzam, ka Krievijā deg naftas objekti — svarīgi punkti, caur kuriem plūst Krievijas nauda. Un Krievija turpina uzbrukumus Kijivai, jo triecieni Kijivai piesaista vislielāko starptautisko mediju uzmanību. Protams, uzbrukumi turpinās arī pierobežā, uzturot nošķiršanas zonas, taču šobrīd es neredzu būtiskas pārmaiņas nevienas puses rīcībā.”