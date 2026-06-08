Pirmajā ārvalstu vizītē Tallinā Kulbergs sūta skaidru vēstījumu “kaimiņam”
Latvija, Lietuva un Igaunija šā brīža ģeopolitiskajos apstākļos nav konkurentes, šodien Tallinā pēc tikšanās ar Igaunijas Ministru prezidentu Kristenu Mihalu žurnālistiem uzsvēra Latvijas premjers Andris Kulbergs (AS).
Kā informēja Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Šverna, vizīte Tallinā ir pirmā Latvijas premjera ārvalstu vizīte.
Latvijas un Igaunijas valdību vadītāju sarunās piedalījās arī abu valstu delegācijas. Amatpersonas pārrunāja Latvijas un Igaunijas ciešo sadarbību, īpašu uzmanību pievēršot reģionālās drošības jautājumiem, atbalstam Ukrainai, kā arī abu valstu kopīgajām prioritātēm, piemēram, enerģētiskās neatkarības stiprināšanai un "Rail Baltica" projekta īstenošanas gaitai.
Sarunās tika uzsvērta Baltijas valstu savstarpējās sadarbības loma kā drošības jautājumos, tā ekonomikas stiprināšanā un kopīgā "Rail Baltica" projekta realizācijā.
Preses konferencē pēc tikšanās Kulbergs uzsvēra, ka Baltijas valstu vienotība būs tieši tas, kas "atturēs kaimiņu no nevajadzīgām domām un soļiem". Tieši tādēļ visām valstīm ir jāsadarbojas ne tikai drošības, bet arī citos jautājumos, izcēla Latvijas premjers.
Kulbergs preses konferencē pieminēja arī šodien Latvijas teritorijā notriekto dronu. Viņš pauda, ka "daļa no šodienas veiksmes" bija ātrie lēmumi, kas ļāva izmantot NATO potenciālu un mūsu spējas.
Vizītes laikā Latvijas premjers tikās arī ar Igaunijas parlamenta priekšsēdētāju Lauri Husaru un deputātiem. Dienas noslēgumā Kulbergs apmeklēja Latvijas vēstniecības Igaunijā, kur iepazinās ar vēstniecības kolektīvu un pārrunāja darba aktualitātes.
Ministru prezidenta pirmā ārvalstu vizīte Igaunijā turpināsies otrdien, kad Kulbergs piedalīsies Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (NB8) premjerministru sanāksmē.