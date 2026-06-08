Maskavai milzu rēķins: Kallasa atklāj, cik sāpīgas Krievijai bijušas sankcijas
Rietumu sankcijas, kas noteiktas saistībā ar karu Ukrainā, Krievijai jau izmaksājušas aptuveni 1,2 līdz 1,5 triljonus dolāru, paziņoja Eiropas Savienības (ES) augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa.
"Skaitļi runā daudz," Kallasa sacīja preses konferencē pēc ES aizsardzības ministru sanāksmes Nikosijā.
Viņa sacīja, ka pakāpeniski tiek sagrauti Krievijas kara ekonomikas pamati.
Kallasa atklāja, ka nākamās pirmdienas ārlietu ministru sanāksmei ir iesniegti priekšlikumi par sankcijām pret vairāk nekā 80 fiziskām un juridiskām personām.
Viņa paskaidroja, ka tās būtu vērstas pret Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu, kā arī pret tiem, kas ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem un propagandistiem.
Kallasa arī norādīja, ka nepieciešama stratēģiska pacietība, lai faktiski panāktu, ka Krievija sāk godprātīgas sarunas.
"Mums ir iespaids, ka mēs vēl neesam tur nonākuši," viņa teica. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc, pēc viņas domām, ir nepieciešams papildu spiediens un turpmākas sankcijas.