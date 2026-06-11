Vējš plosās Bebrenē: katoļu baznīcai aizlido jumts!
Sapostītā Bebrenes katoļu baznīca (aculiecinieka foto)
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Vējš plosās Bebrenē: katoļu baznīcai aizlido jumts!

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāvis aptuveni divas trešdaļas jumta, pavēstīja Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe.

Vējš plosās Bebrenē: katoļu baznīcai aizlido jumts...

Pašvaldība organizē darbiniekus, lai varētu draudzei sniegt palīdzību. Tāpat par notikušo informēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas varētu palīdzēt ar tehniku, lai ēkas jumtu varētu pārklāt ar plēvi.

Dzalbe informēja, ka draudze divus gadus bija vākusi naudu, lai nokrāsotu skārda jumtu, taču tagad dievnamam vajadzēs uzklāt jumtu.

Pagaidām informācijas par citiem postījumiem izpilddirektora rīcībā nebija. Ilūkstē esot spēcīgs vējš un lietus. Vietām kokiem esot nolauzti zari, informēja Dzalbe.

Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca būvēta 1797. gadā.

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