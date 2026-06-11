Oslo centrā nošauj alni, kurš apjucis skrēja pa pilsētu
Pa Oslo centru skrienošais alnis (ekrānuzņēmums no video)
Pasaulē

Oslo centrā nošauj alni, kurš apjucis skrēja pa pilsētu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Norvēģijā ceturtdien nošauts alnis, kas bija iemaldījies Oslo centrā un apjucis skraidīja pa galvaspilsētas ielām.

Oslo centrā nošauj alni, kurš apjucis skrēja pa pi...
@tv2.no Torsdag morgen fikk politiet flere meldinger om elg i Oslo. #oslo #elg #TV2 ♬ original lyd - TV2.no

Norvēģijas mediji publiskojuši vairāku aculiecinieku uzņemtus video, kuros redzams dezorientētais dzīvnieks.

Policija paziņoja, ka "dzīvnieku labturības apsvērumu dēļ" alnis tika nošauts.

Lai gan šādi incidenti notiek reti, šis ir jau otrais šāds gadījums Skandināvijā divu dienu laikā. Trešdien Zviedrijā tika nošauts jauns alnis, kas bija ieklīdis Stokholmas ielās.

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