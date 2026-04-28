Jubilejas un pasaules pirmatskaņojuma zīmē izskan devītais "Pētera Vaska mūzikas aprīlis"
Koncertzālē “Cēsis” 25. un 26. aprīlī jau devīto reizi norisinājās festivāls “Pētera Vaska mūzikas aprīlis”, kas šogad bija īpaši nozīmīgs – tas tika veltīts izcilā latviešu komponista 80 gadu jubilejai. Divu dienu garumā Cēsīs pulcējās komponista daiļrades cienītāji, mūziķi un klausītāji, lai godinātu vienu no nozīmīgākajiem Latvijas mūsdienu komponistiem, kura mūzika aizkustina un vieno klausītājus visā pasaulē.
Festivāla atklāšanas koncerts sestdienas vakarā kļuva par īpašu notikumu Latvijas kultūras dzīvē. Tajā izskanēja Pētera Vaska jaundarba “Pateicības dziedājums” pasaules pirmatskaņojums stīgu orķestrim. Skaņdarbu atskaņoja Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Andra Pogas vadībā. Jaunais opuss tapis kā pateicības vēstījums Radītājam, dzīves līdzgaitniekiem un visiem, ar kuriem komponists dalījis savu radošo ceļu.
Līdzās pirmatskaņojumam koncertprogrammā skanēja arī Vaska "Koncerts obojai un orķestrim", kurā solo partiju atskaņoja pasaulslavenais vācu obojists Albrehts Meijers. Savukārt vakara koncerta otrajā daļā klausītāji baudīja Johannesa Brāmsa monumentālās Ceturtās simfonijas atskaņojumu.
Ne mazāk vērtīga festivāla sastāvdaļa bija pirmskoncerta sarunas, kas sniedza iespēju tuvāk iepazīt gan komponista personību, gan mūzikas tapšanas procesu. Sestdienas sarunā piedalījās Pēteris Vasks, mākslas kolekcionārs Helmuts Štrauhs un mākslinieka Rūdolfa Piņņa mazdēls, arhitekts Kaspars Rikards. Sarunu vadīja mākslas zinātniece un izstādes kuratore Inese Baranovska. Saruna bija arī izstādes “Rūdolfs Pinnis. Krāsu noslēpums” atklāšana, kas līdz 31. jūnijam būs skatāma koncertzāles "Cēsis" Mākslas galerijā.
Svētdiena bija veltīta komponista garīgajai pasaulei, un arī šajā dienā klausītāji tika aicināti uz īpašu tikšanos pirms koncerta – sarunu par Pētera Vaska personību, dzīves vērtībām un radošo ceļu. Tajā piedalījās muzikoloģes Baiba Jaunslaviete, Lauma Malnace, Zane Prēdele, Madara Boka un Ieva Rozenbaha. Sarunu vadīja mūzikas apskatnieks Orests Silabriedis.
Svētdienas koncertā uz skatuves satikās Valsts akadēmiskais koris "Latvija" un viena no spilgtākajām ērģeļmāksliniecēm pasaulē Iveta Apkalna. Koncertā izskanēja Pētera Vaska mūzika korim un ērģelēm, tostarp "Laudate Dominum" un "Dona nobis pacem", kā arī viņa garīgo līdzgaitnieku – Gustava Mālera, Kamila Sensansa un citu komponistu darbi.
Šīgada festivāls vēlreiz apliecināja, ka Pētera Vaska mūzika ir būtiska Latvijas kultūras identitātes daļa. Tā spēj vienlaikus būt dziļi personiska un universāla, klusa un spēcīga, vienkārša un pārlaicīga. Jubilejas gadā koncertzālē “Cēsis” izskanēja ne vien svētki komponistam, bet arī pateicība viņa devumam Latvijas un pasaules mūzikā.