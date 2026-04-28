Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī notiks diskusija “Cik objektīva ir atmiņa un cik subjektīva ir patiesība?”
Trešdien, 29. aprīlī, plkst. 18.00 Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī diskusiju cikla "Bez punkta uz i" ietvaros notiks publiska diskusija "Cik objektīva ir atmiņa un cik subjektīva ir patiesība?".
Saruna tematiski turpinās režisora Maksima Didenko iestudējuma "Nodevība" rosinātos jautājumus par to, kā atmiņa rekonstruē pagātni, izdzēšot robežas starp piedzīvoto, iztēloto un noklusēto. Šī ir jau divpadsmitā diskusija, kas teātrī notiek pēc lielās formas izrādēm pēdējo trīs sezonu laikā.
Kā norāda rīkotāji, diskusija aicina domāt par to, kā veidojas cilvēku priekšstati par notikušo un cik lielā mērā tie ir uzticami. Atmiņa nav statiska – tā ir mainīga, selektīva un cieši saistīta ar emocijām, pieredzi un attiecībām.
Pasākumā tiks aplūkots, kā dažādi cilvēki vienus un tos pašus notikumus var atcerēties atšķirīgi, kā rodas plaisa starp pieredzēto un izstāstīto un vai vispār iespējams runāt par vienu objektīvu patiesību. Tāpat saruna pievērsīsies tam, kā noklusējumi, interpretācijas un laika distance ietekmē mūsu spēju saprast pagātni.
Teātra pārstāvji uzsver, ka diskusija rosina ieraudzīt teātri kā telpu, kur šie jautājumi kļūst īpaši redzami – kur attiecības, atmiņas un patiesības versijas saduras un atklājas no jauna. Tā aicina apzināties, ka uztvere vienmēr ir subjektīva un ka patiesība bieži vien nav viens stāsts, bet vairāku skatpunktu krustpunkts.
Diskusijā piedalīsies Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Jānis Siliņš, TV un radio raidījumu vadītāja Rūta Dvinska, TV raidījumu un pasākumu vadītājs Emīls Gatis Liepiņš, kā arī ārste psihoterapeite, Latvijas Ārstu Psihoterapeitu asociācijas prezidente Gunta Andžāne. Sarunu vadīs Latvijas Televīzijas (LTV) kultūras ziņu žurnāliste Līga Gaigala.
Interesentiem diskusiju tiešraidē būs iespējams vērot Čehova teātra "Facebook" un "YouTube" kontos.