FOTO: Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī nosvin iestudējuma "Nodevība" pirmizrādi

Iestudējuma "Nodevība" pirmizrādes viesi un ballīte Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī
2026. gada 24. aprīļa vakarā Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra skatītāji piedzīvoja režisora Maksima Didenko iestudējuma "Nodevība" pirmizrādi.
"Nodevība" piedāvā psiholoģiski smalku, ironisku un spriedzes pilnu skatījumu uz Harolda Pintera (1930–2008) lugu. “Nodevība” uz skatuves atklājas kā attiecību stāsts, kurā notikumi risinās nevis lineāri, bet caur atmiņu slāņiem – atsedzot, cik trausla var būt robeža starp patiesību un tās interpretāciju. Didenko iestudējumā īpašs uzsvars likts uz klusuma nozīmi un neizrunātā spriegumu, kas pakāpeniski maina varoņu savstarpējo dinamiku.
Izrādes centrā ir cilvēku attiecības, kurās uzticēšanās un tuvība ar laiku pārtop distancē un aizdomās. Stāsts izgaismo, kā šķietami nenozīmīgas izvēles var novest pie neatgriezeniskām sekām, un kā atmiņa var kļūt gan par patvēruma vietu, gan manipulācijas instrumentu.
Režisors Maksims Didenko uzsver, ka izrādes tēmas – uzticēšanās, piesaiste un nodevība – nezaudē aktualitāti neatkarīgi no laikmeta: “Krāpšana un nodevība ir sižets, kas vienmēr ir aktuāls tik ilgi, kamēr vien mēs esam cilvēki. (...) Tas liek domāt, ka principiālas cilvēciskas lietas tomēr paliks nemainīgas.”
Harolda Pintera luga “Nodevība” joprojām tiek uzskatīta par vienu no spilgtākajiem darbiem, kas ar lakonisku formu un precīzu dialogu palīdzību pēta cilvēku attiecību sarežģītību, atmiņas uzticamību un laika ietekmi uz jūtām.
Radošo komandu režisora Maksima Didenko vadībā veido: scenogrāfe un kostīmu māksliniece Gaļa Solodovņikova, komponists Luī Lebē, horeogrāfe Anna Abalihina, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, tulkotāja Lina Ovčiņņikova. Izrādē piedalās Čehova teātra aktieri Maksims Busels/ Jevgenijs Proņins, Jekaterina Frolova, Šamils Hamatovs, Konstantīns Ņikuļins, Elīna Bartkeviča.