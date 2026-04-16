Čehova teātra direktore Bjorka sūdzas par psiholoģisku teroru režisora Golomazova lietā
Vairāki Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra darbinieki medijiem izsūtījuši anonīmu vēstuli, kurā pauž bažas par teātrī samilzušo situāciju un izsaka atbalstu bijušajam mākslinieciskajam vadītājam, režisoram Sergejam Golomazovam, ar kuru pārtrauktas darba tiesiskās attiecības, vēsta 360TV Ziņas.
“Daudziem tas ir signāls, ka teātra vadības sistēma pakāpeniski mainās un telpa profesionālam dialogam vai alternatīvam viedoklim kļūst arvien ierobežotāka,” teikts vēstulē. Vienlaikus autori vēršas pret teātra direktori Danu Bjorku, norādot uz interešu konfliktu situācijā, kurā vadītāja apvieno administratīvo vadību, repertuāra veidošanu un aktrises darbu izrādēs.
Intervijā 360TV Ziņām Bjorka norāda – apgalvojumi, ka aiz šīs vēstules stāv viss teātra kolektīvs, ir spekulācijas; tie drīzāk ir atsevišķi cilvēki. Viņa skaidro, ka Golomazovs ir zaudējis uzturēšanās statusu Latvijā, tādēļ darba līgums zaudējis juridisko spēku.
Savukārt, lai noslēgtu jaunu līgumu, bija nepieciešama valsts valodas prasmes apliecība augstākajā līmenī (C1). Bjorka uzsver, ka piedāvājusi režisoram alternatīvas iespējas turpināt darbu teātrī, taču pretreakcija bijusi emocionāla.
Savukārt portāls lsm.lv nesen vēstīja, ka Golomazovs darba attiecību pārtraukšanu uzskata par atlaišanu sakarā ar konfliktu ar teātra direktori. "To var raksturot kā atlaišanu vai darba attiecību pārtraukšanu. Es neiesniedzu nekādu atlūguma vēstuli. Šim jautājumam ir divas daļas: juridiskā daļa, kas jārisina juristiem, un ētiskā daļa. Es vienkārši vēlos piebilst, ka attiecībās ar teātri es vienmēr esmu ievērojis sava līguma noteikumus, tā pielikumus un savus darba pienākumus. Līdz nesenam laikam teātris bija ar visu apmierināts; nebija nekādu problēmu. Ir arī otrā daļa – ētiskā daļa.
Mans profesionālais un ētiskais konflikts ar teātra direktori – un tikai ar direktori un nevienu citu – ir šī incidenta cēlonis."
Viņš atklāja, ka pirms diviem mēnešiem kritizējis direktori "par ētiskajām, profesionālajām un psiholoģiskajām normām un principiem, uz kuriem viņa balstās attiecībās ar teātra darbiniekiem un komandu". "Man ir lietas, kas ir nepieņemamas, nepieļaujamas un nepanesamas, un es viņai par to atklāti pastāstīju," intervijā LSM sacīja Golomazovs.
Viņaprāt, pretrunas abu starpā brieda jau diezgan ilgu laiku: "Šis konflikts bija tikai laika jautājums. Es uzskatu, ka tas ir iemesls manai atstādināšanai un atlaišanai. Pēc tam juridiskais aspekts parādījās kā spiediena un soda instruments. Es pēkšņi kļuvu par ārzemju speciālistu, un parādījās valodas jautājums. Man bija desmit dienas, lai nokārtotu C1 līmeņa eksāmenu. Ļaujiet juristiem to atrisināt. "