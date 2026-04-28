Stājas spēkā divu gadu cietumsods bijušajam Rīgas domniekam Kuzmukam par kara Ukrainā finansēšanas atbalstīšanu
Augstākajai tiesai (AT) atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību, stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru bijušajam Rīgas domes "Saskaņas" deputātam Igoram Kuzmukam piespriests divu gadu cietumsods par Krievijas sāktā kara Ukrainā finansēšanas atbalstīšanu.
Neminot personas vārdu, AT skaidroja, ka kasācijas sūdzībās norādītie argumenti jau bija izvērtēti un noraidīti apelācijas tiesā. AT ieskatā sūdzībās nepamatoti norādīts, ka apelācijas tiesa pamatojusi notiesājošo spriedumu ar starptautisko organizāciju dokumentiem, jo no pārsūdzētā sprieduma izriet, ka tie izmantoti vienīgi faktiskā un tiesiskā konteksta raksturošanai.
Tiesa konstatēja, ka Kuzmuks, pārpublicējot ziņu ar aicinājumu atbalstīt agresorvalsti, nodrošināja tās izplatīšanu plašākai auditorijai un veicināja tajā ietvertā mērķa sasniegšanu. Tiesas ieskatā šī fakta konstatēšanu neietekmē apstākļi, ka ziņas autors nebija saukts pie kriminālatbildības un Kuzmuks ar viņu nebija personīgi pazīstams.
AT arī izvērtēja argumentus par vārda brīvības ierobežošanu un atzina, ka Kuzmuka darbības nav uzskatāmas par aizsargājamu viedokļa paušanu.
Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā Kuzmuku pilnībā attaisnoja. Spriedums tika pārsūdzēts apgabaltiesā, kura viņu atzina par vainīgu un sodīja ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un probācijas uzraudzību uz vienu gadu, kā arī mainīja iepriekš piemērotos drošības līdzekļus uz apcietinājumu, Kuzmuku apcietinot tiesas zālē.
Prokuratūra iepriekš informēja, ka Kuzmuks savā "Telegram" kanālā pārpublicēja aicinājumu finansēt un nodrošināt ar mantu Krievijas bruņotos spēkus, kuru darbība ir vērsta pret Ukrainas teritoriālo neaizskaramību un politisko neatkarību.
Kuzmuka vārds izskanēja arī iepriekš, kad Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments vērtējis Rīgas Vingrošanas skolas sporta trenera, kādreizējā Rīgas domes deputāta no "Saskaņas" Kuzmuka rīcību saistībā ar Krieviju slavinošām aktivitātēm. Toreiz Kuzmuks savā "Facebook" kontā bija publicējis Krieviju slavinošus ierakstus.
Departaments toreiz norādīja, ka Vingrošanas skolas direktors veicis pārrunas ar Kuzmuku, aicinot skaidrot rīcības motīvus, tiesiskos un ētiskos aspektus, kā arī izvērtēt savas publikācijas un komentārus sociālajos tīklos. Vienlaikus skolas direktors esot brīdinājis Kuzmuku, ka, ja tiks veiktas darbības, kas nelabvēlīgi ietekmēs skolas reputāciju, tiks lemts par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Kuzmuks atkārtoti startēja 2020. gada Rīgas domes vēlēšanās, taču pašvaldībā neiekļuva.