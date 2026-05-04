FOTO: vēsturiskais 1990. gada 4. maijs...

Vēsturiskais 1990. gada 4. maijs - Neatkarības deklarācijas pieņemšana
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Rīgas pilī un Tautas frontes muzejs Vecpilsētas ielā 4. maijā piedāvā īpašu valsts svētkiem veltīta programmu, kurā iepazīstina ar Latvijas neatkarības deklarācijas pieņemšanas laiku pirms 36 gadiem. Muzejs Jauns.lv lasītājiem piedāvā aplūkot unikālas fotoliecības par 1990. gada 4. maiju.
Abu muzeja apmeklējums šajā dienā ir bez maksas. Svētku programmā “Svinam kopā!” Rīgas pilī akcentēta vienotība, kādu parasti izjūtam valsts svētkos un arī citos svinīgos brīžos, un pozitīvās emocijas, ko rada kopā būšana.
Pils 2. stāvā skatāmajā izstādē “Svinam kopā!” par svinēšanas tradīcijām personiskā, kolektīvā un valstiskā mērogā vēstīs fotogrāfijas un priekšmeti no muzeja krājuma. No gatavošanās svētkiem līdz gardu mielastu baudīšanai pilsētā un laukos, no iesvētību smaržīgā puķu pušķa līdz salūtam nakts debesīs, no Jāņu nakts dziesmām līdz aizturētai elpai, skaitot balsis pirms Neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanas – šāds un pat vēl plašāks ir svinēšanas vēriens, kas redzams izstādes tematiskajās sadaļās “Svinīgi”, “Vienojoši” “Krāšņi”, “Garšīgi”, “Dzīvespriecīgi”. Plkst. 12:00 un 14:00 muzeja pētnieki par izstādīto materiālu stāstīs padziļinātāk. Visas dienas gaitā slaidrādē varēs vērot vēsturiskus attēlus no nozīmīgākajiem un lielākajiem notikumiem, kas Trešās atmodas laikā risinājušies 11. novembra krastmalā pie Rīgas pils.
Pils 4. stāvā būs apskatāma nesen atklātā Latvijas vēstures ekspozīcija “Straumējot laiku”, Plkst. 11:00, 13:00 un 15:00 ekspozīcijā sāksies ekskursija gida vadībā, kuras laikā Latvijas vēsture atklāsies plašāk un daudzveidīgāk. Ģimenēm ar bērniem muzejs piedāvā doties uz Rīgas pils augšējo stāvu, kur nodarbību telpā “Izziņas bēniņi” ikviens var kļūt par Latvijas vēstures pētnieku, atverot un izzinot septiņus brīnumskapjus, kā arī radoši darboties un izpausties. Tāpat visas dienas garumā apmeklētājiem pieejamas lielākās un skaistākās Rīgas pils telpas, kas pēc restaurācijas redzamas visā viduslaiku godībā.
Bet Tautas frontes muzejs vēsturiskajā ēkā Vecrīgā 4. maijā piedāvās apskatīt ekspozīciju “Atmoda–LTF–neatkarība”, kas veltīta vienam no spilgtākajiem posmiem Latvijas vēsturē. Plkst. 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 un 16:00 to varēs iepazīt gida vadītā ekskursijā. Iejusties 1990. gada notikumos varēs arī skatoties Latvijas Republikas Saeimas veidotus Neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanas 35. gadadienai veltītus video.