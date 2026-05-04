Jaunā norma: kāpēc latvieši izvēlas nemaksāt skaidrā naudā?
Latvijā mainās pati patēriņa kultūra: maks un kredītkarte pakāpeniski tiek aizstāti ar viedtālruni, bet pircējs pierod pie ātriem un vienkāršiem maksājumiem. Pēdējie dati rāda, ka tas jau nav tikai trends, bet jauna norma, kurai pielāgojas gan biznesa, gan banku infrastruktūra.
Aizvadītajā gadā maksājumu jeb POS termināļu skaits Latvijā Luminor klientu vidū pieaudzis par 10 %, liecina bankas dati. Arvien vairāk uzņēmēju pielāgojas iedzīvotāju mainīgajiem norēķinu paradumiem un ievieš klientiem ērtākus maksājumu risinājumus, uzsver Luminor bankas mazo uzņēmumu apkalpošanas vadītāja Jolanta Aivare.
Mūsu veiktās aptaujas dati liecina, ka cilvēki visbiežāk maksā skaidrā naudā tirgos un gadatirgos, kā arī par skaistumkopšanas pakalpojumiem, ja nav bijis iespējams norēķināties ar karti. Tomēr norēķinu veikšana ar karti turpina pieaugt - šī gada februārī bezskaidrās un skaidrās naudas maksājumu attiecība Latvijā bija 79 % pret 21 %, bezskaidrās naudas maksājumu īpatsvaram sasniedzot vēsturiski augstāko līmeni, liecina Latvija Bankas dati. Savukārt 2025. gada beigās iedzīvotājiem bija izdotas 2,3 miljoni maksājumu karšu, kas vidēji nozīmē 1,2 kartes uz vienu iedzīvotāju.
Līdztekus Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēju klientiem pērn bija pieejami 51 tūkstotis POS termināļu.
“Mūsdienās ir pašsaprotami, ka cilvēki arvien biežāk izvēlas norēķināties ar karti vai mobilo lietotni, jo tas ir ērtāk un arī drošāk. Šī tendence veicina arī piedāvājuma attīstību – POS termināļu skaits turpina pieaugt, atspoguļojot uzņēmumu pielāgošanos pircēju vajadzībām. Bezskaidrās naudas pieņemšana daudzās nozarēs kļūst nevis par papildu priekšrocību, bet jau par klientu pamata gaidām. Tas savukārt rada nepieciešamību tirgotājiem, kuri to, iespējams, vēl nav īstenojuši, ieviest mūsdienīgus norēķinu risinājumus un nodrošināt ērtu iepirkšanās pieredzi.
Arī mūsu dati rāda izteiktu pieaugumu digitālo norēķinu tendencēs no klientu puses – piemēram, pērn digitālajiem makiem tika pievienots par 21 % vairāk karšu nekā gadu iepriekš, un kopumā tiem pievienoti jau vairāk nekā 30 % karšu,” norāda J. Aivare.
Aug ne tikai POS termināļu skaits, bet arī norēķinos tērētās summas, liecina Luminor bankas dati. Latvijā vidējā summa par vienu darījumu 2025. gadā pieauga par 14 %, sasniedzot 19 eiro, kas gan daļēji varētu būt skaidrojams arī ar cenu pieaugumu. Līdzīga tendence vērojama arī kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lietuvā vidējā darījuma summa pieauga līdz 23 eiro. Baltijā kopumā vidējā darījuma summa pērn augusi par 8 %.