Rīgas domes koalīcija vienojusies pirmo gadu pēc remonta darbdienās saglabāt satiksmi ap Ģertrūdes baznīcu
Rīgas domes koalīcija vienojusies pirmo gadu pēc remonta darbdienās saglabāt satiksmi ap veco Ģertrūdes baznīcu, liecina aģentūras LETA rīcībā esošais vienošanās dokuments.
Koalīcija iecerējusi pēc nepieciešamo remontdarbu pabeigšanas pirmajā gadā darba dienās no plkst. 7 līdz 19 atļaut autotransporta satiksmi Ģertrūdes laukumā. Atļautais braukšanas ātrums varētu būt 20 kilometri stundā.
Pārējā laikā satiksmi Ģertrūdes laukumā plānots atļaut tikai vietējiem iedzīvotājiem, cilvēkiem ar atļaujām iebraukt stāvvietās un valsts dienestiem, piemēram, ugunsdzēsējiem un neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.
Otrajā gadā pēc remontdarbu pabeigšanas satiksme Ģertrūdes laukumā tiks atļauta tikai vietējiem iedzīvotājiem, transportlīdzekļiem ar atļaujām vai valsts dienestiem.
Pēc šī otrā gada plānots rīkot iedzīvotāju referendumu vai aptauju par ieviesto izmaiņu ietekmi.
Iecerēts, ka satiksmi šajā zonā ierobežos bolardi jeb izturīgi vertikāli stabi, ko izmanto satiksmes kontrolei, gājēju aizsardzībai un teritoriju norobežošanai. Satiksmi atvērs un slēgs ar šiem bolardiem, kas būs paceļami un nolaižami. Plānots, ka tiem būs jābūt stilistiski veidotiem atbilstoši apkārtējo ēku arhitektūrai.
Koalīcija vienojusies, ka vispirms projekts jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Savukārt Ģertrūdes laukuma iekārtojums jāsaskaņo ar Pilsētas arhitekta dienestu.
Pie Ģertrūdes baznīcas plānots nodrošināt autostāvvietas baznīcas vajadzībām, turklāt pašvaldībai būs jāveicina jaunu daudzstāvu autostāvvietu būvniecība, lai kompensētu stāvvietu likvidēšanu.
Kā ziņots, Ģertrūdes ielas rekonstrukcijas projekts iepriekš iezīmēja atšķirīgus viedokļus Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas vadībā.
Komitejas vadītāja, "Progresīvo" pārstāve Marta Kotello savā "Facebook" kontā publicēja video, kurā informēja par plānoto projektu un iecerētajiem uzlabojumiem. Viņa uzsvēra, ka Ģertrūdes laukuma uzlabošana vietējiem uzņēmējiem būs liels ieguvums, jo palielināsies gājēju plūsma. Tas būšot ieguvums arī baznīcai, jo kurš gan negribētu kāzu fotosesiju laukumā, kurā nav autoplūsmas, uzskata Kotello.
Savukārt komitejas priekšsēdētājas vietnieks Ansis Pūpols (NA) savā "Facebook" kontā pauda stingru kritiku šai iecerei. "Nav vairs jāmeklē kompromiss ar tiem, kas satiksmi ap Ģertrūdes baznīcu grib slēgt. Liksim šo projektu mierā, nelauzīsim seno bruģi un baznīcas apkaimi nepārvērtīsim par būvlaukumu," rakstīja Pūpols. Viņš esot saņēmis 20 apkaimes uzņēmēju Rīgas domei adresētu aicinājumu nepieļaut šī projekta īstenošanu.
Savukārt Rīgas domē, komentējot šīs diskusijas, informēja, ka šogad plānots īstenot līdzdalības budžeta projektu, kas paredz gājēju zonas izveidi, ielas labiekārtojumu ar seguma maiņu pie Vecās Ģertrūdes baznīcas. Iniciatīvu jau 2020. gadā iesniedza Rīgas Centra attīstības biedrība.
Rīgas pašvaldības Investīciju plānā 2026.-2028. gadam ir apstiprināts projekts, kas paredz seguma atjaunošanu no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai un no Brīvības līdz Skolas ielai. Tajā skaitā plānota arī teritorijas labiekārtošana pie Vecās Ģertrūdes baznīcas.
Pašvaldībā aizvadītajā nedēļā norādīja, ka Ģertrūdes laukuma projektā plānota gājēju zonas izveide, vienlaikus saglabājot satiksmi un pielāgojot tās organizāciju.
Iecere paredzēja, ka satiksme tiks daļēji ierobežota caurbraukšanai pie Ģertrūdes baznīcas, caurbraukšanai slēdzot satiksmi tikai baznīcas priekšlaukumā. Rotācijas aplis tiktu pārveidots par labiekārtotu pastaigu un atpūtas zonu.
Kopējais projekta finansējums ir 900 000 eiro.
Ielas rekonstrukcijas īstenošanai izsludināts atklāts konkurss, kura rezultāti tiks paziņoti 5. maijā, kad būs zināmas arī precīzās projekta īstenošanas izmaksas.