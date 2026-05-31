Ukrainas droni sasniedz Krievijas stratēģiski svarīgo "Rosņeft" rūpnīcu
Ukraina naktī uz svētdienu veikusi plašu dronu uzbrukumu Krievijas enerģētikas infrastruktūrai, triecienus vēršot pret vairākiem stratēģiski svarīgiem objektiem valsts iekšienē.
Saskaņā ar Krievijas amatpersonusniegto informāciju, uzbrukumos izcēlušies masīvi ugunsgrēki Saratovas un Rostovas apgabalos. Par nozīmīgāko mērķi kļuva Saratovas naftas pārstrādes rūpnīca, kas pieder Krievijas valsts kontrolētajam naftas gigantam "Rosņeft". Rūpnīca tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajiem degvielas ražošanas centriem Volgas reģionā, nodrošinot benzīna, dīzeļdegvielas un citu naftas produktu piegādes Krievijas iekšējam tirgum.
Saratovas apgabala gubernators Romans Busargins sākotnēji paziņoja vienīgi par bojājumiem civilās infrastruktūras objektos, taču neatkarīgi analītiķi, pētot vietējo iedzīvotāju uzņemtos videoierakstus, konstatējuši, ka vairāki ugunsgrēki izcēlušies tieši rūpnīcas teritorijā.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju viens no droniem varētu būt trāpījis izomerizācijas iekārtai – būtiskam tehnoloģiskajam mezglam, kas tiek izmantots augstas oktānskaitļa degvielas ražošanā. Rūpnīcas teritorijā aizdegušās arī degvielas uzglabāšanas tvertnes, un liesmu dzēšanai piesaistīti specializētie glābšanas dienesti.
Vienlaikus dronu uzbrukums noticis arī Krievijas dienvidos esošajā Rostovas apgabalā. Matvejevo-Kurganas rajonā trāpījums skāris degvielas noliktavu, kas apgādā vietējos lauksaimniecības uzņēmumus. Rostovas apgabala gubernators Jurijs Sļusars paziņojis, ka pēc sprādzieniem strauji izcēlies un izplatījies plašs ugunsgrēks. Bažījoties par iespējamu ķēdes reakciju un turpmākiem sprādzieniem, varasiestādes evakuējušas iedzīvotājus no tuvējām ēkām. Ugunsgrēka dzēšanai nosūtīti papildu glābšanas spēki, tostarp specializēts ugunsdzēsēju vilciens. Par cietušajiem vai bojāgājušajiem līdz šim nav ziņots.
Šie uzbrukumi turpina pēdējos mēnešos novēroto Ukrainas stratēģiju sistemātiski vērsties pret Krievijas enerģētikas infrastruktūru. Dienu iepriekš Ukrainas droni uzbruka Taganrogas ostai Azovas jūras piekrastē, kur aizdegās tankkuģis, degvielas rezervuārs un ostas infrastruktūras objekti.
Tāpat triecieni tika veikti naftas produktu uzglabāšanas objektam Armavirā Krasnodaras novadā. Savukārt iepriekšējās nedēļās Ukraina īstenoja vērienīgu uzbrukumu ar vairāk nekā 200 droniem, kura laikā tika bojāta Volgogradas apgabala lielākā naftas pārstrādes rūpnīca "Lukoil-Volgogradņeftepererabotka". Militārie analītiķi norāda, ka šādu uzbrukumu mērķis ir piespiest Krieviju novirzīt pretgaisa aizsardzības sistēmas no frontes līnijas uz valsts iekšienes objektu aizsardzību, vienlaikus radot ekonomiskus zaudējumus enerģētikas sektoram.