“Jelgava” pārspēj “Ogre United” un pārtrauc septiņu neuzvarētu spēļu sēriju
"Jelgava" pirmdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas devītās kārtas spēlē tika pie panākuma, kas ļāva pārtraukt septiņu neuzvarētu maču sēriju.
"Jelgava" viesos ar 1:0 (0:0) pārspēja "Ogre United".
Vienīgie vārti mačā tika gūti 78. minūtē, kad Filips Hašeks pretinieku soda laukumā tika pie bumbas un pārspēja mājinieku vārtsargu.
Jau ziņots, ka pirmdien "Super Nova" viesos ar 1:0 uzvarēja "Daugavpili".
Svētdien devītās kārtas pirmajā mačā "Auda" ar 2:1 pārspēja pagaidām bez uzvarām spēlējošo "Tukums 2000" komandu.
Otrdien vispirms "Liepāja" cīnīsies ar otru Dienvidkurzemes komandu "Grobiņu", bet pirmā apļa kulminācija būs RFS un "Riga" duelis.
Pēc astoņām spēļu kārtām turnīra tabulā līdere ar 21 punktu ir RFS, kurai ar 19 punktiem seko "Riga" un deviņus mačus aizvadījusī "Auda", "Super Nova" un "Daugavpilij" ir 13 punkti, bet labāko sešinieku ar 11 punktiem astoņās cīņās noslēdz "Liepāja". "Grobiņai" ir astoņi punkti, tikpat punktus deviņās spēlēs izcīnījusi "Jelgava", piecus punktus iekrājusi "Tukums 2000" vienība, bet trīs guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.