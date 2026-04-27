Latvijas U-18 hokejisti ielaiž četrus vārtus mazākumā un zaudē Slovākijai
Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlase, kas jau nodrošinājusi vietu ceturtdaļfinālā, pirmdien Trenčīnā pasaules čempionāta elites divīzijas turnīra noslēdzošajā apakšgrupas mačā piedzīvoja neveiksmi.
Latvijas hokejisti A grupas ceturtajā mačā ar 2:5 (1:2, 0:0, 1:3) zaudēja Slovākijai, četrus vārtus ielaižot mazākumā.
Pirmajā trešdaļā Latvija palika mazākumā jau pēc spēlētām trīs minūtēm, un slovāku vairākumā 2:0 panāca Lucians Bernats un Adams Goljers. Perioda pēdējā minūtē slovāku vārtsargu pārspēja Kristers Obuks.
Trešā perioda ievadā Latvijas izlasei nācās spēlēt mazākumā, un Slovākijai divu vārtu pārsvaru atjaunoja Goljers. Trešdaļas turpinājumā slovāki izmantoja vēl vienu vairākumu un, precīzam esot Timotijam Kazdam, panāca 4:1.
Nedaudz vairāk kā divas minūtes līdz pamatlaika beigām otros Latvijas vārtus guva Stefans Rots. 18 sekundes vēlāk Latvija nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, taču Latvijai neizdevās gūt vēl vārtus, un tukšos latviešu vārtos ripu raidīja Sebastiāns Brats.
Latvija jau pirms šī mača bija nodrošinājusi vietu ceturtdaļfinālā, kurā spēkosies ar B grupas labāko komandu ASV valstsvienību.
Latvijas hokejisti ceturtdien sāka turnīru ar zaudējumu, ar 0:6 piekāpjoties Kanādai, un piektdien ar 0:2 zaudēja vienaudžiem no Somijas, bet svētdien ar 8:1 sagrāva Norvēģiju.
A grupā visām komandām aizvadot pa četrām spēlēm, Slovākijai ir desmit punkti, Kanāda izcīnījusi deviņus punktus, Somijai ir astoņi punkti, Latvija tikusi pie trīs punktiem, bet Norvēģija bez punktiem ierindojās piektajā pozīcijā.
Abu grupu četras labākās vienības iekļūs ceturtdaļfinālā, bet vājākās komandas cīnīsies par palikšanu elites divīzijā.
Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas hokejisti pārbaudes spēlēs savā laukumā ar 5:2 un 8:3 pārspēja Poliju, bet pēc tam Bratislavā ar 0:3 atzina Vācijas pārākumu un ar 1:8 zaudēja Zviedrijai.
Galvenajam trenerim Oļegam Sorokinam izlasē asistē Herberts Vasiļjevs, Maksims Širokovs un Raimonds Vilkoits, bet par fizisko sagatavotību rūpējas Raivis Miezāns. Kā vārtsargu treneris šogad valstsvienībai pievienojies Edgars Masaļskis, kurš strādā arī ar Latvijas U-20 hokeja izlasi.
Pasaules jauniešu čempionāts elites divīzijā līdz 2. maijam norisinās Slovākijas pilsētās Trenčīnā un Bratislavā.
Latvijas U-18 izlase elites divīzijā spēlē kopš 2019. gada jeb astoto gadu pēc kārtas.
Latvijas U-18 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Kristers Plēpis ("Rīgas HS"), Patriks Plūmiņš ("Zemgale/LBTU"), Iļja Ņikitins (Filadelfijas "Rebels", NAHL);
aizsargi - Tomass Erdmanis-Hermanis, Herberts Laugalis, Markuss Saviels (visi - "Rīgas HS"), Oskars Lūks (Mikeli "Jukurit", Somija), Ričards Lisovskis ("Lukko", Somija), Adrians Kļaviņš ("Borlange HF", Zviedrija), Edgars Laganovskis ("Atlantic Coast Academy", ASV), Sanders Krūmiņš ("Young Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kristers Obuks, Stefans Rots, Dāvids Daņilovs, Kārlis Tamenieks (visi - "Rīgas HS"), Olivers Mūrnieks (Sentdžonsas "Sea Dogs", QMJHL), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL), Magnuss Avotiņš (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Ričards Rutkis (Ņūdžersijas "Rockets", ASV), Emīls Brakše (Klīvlendas "Barons", ASV), Henrijs Upenieks ("KooKoo", Somija), Ernests Krūmiņš (Turku TPS, Somija), Daniels Reidzāns ("Biel", Šveice), Andrejs Losāns ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Davids Tarvids ("Plzen", Čehija).