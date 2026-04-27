Zoriks aizvada produktīvu maču “Merkezefendi” uzvarā
Latvijas basketbolists Kristers Zoriks pirmdien Turcijas čempionāta mačā izcēlās ar 11 gūtajiem punktiem un palīdzēja Denizli "Merkezefendi" izcīnīt panākumu.
"Merkezefendi" mājās ar 101:93 (26:18, 25:26, 31:17, 19:32) pārspēja "Mersin".
Zoriks spēlēja 35 minūtes un 47 sekundes, kuru laikā realizēja trīs divu punktu metienus, vienu no četriem tālmetieniem un divus no pieciem soda metieniem. Viņa kontā arī sešas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas piezīmes un 11 izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +17 un efektivitātes koeficientu 13.
Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 33 punktiem bija Izajs Mailzs, bet vēl 20 punktus un piecas rezultatīvas piespēles pievienoja Roko Badzims. Viesu labā 20 punktus guva Gabriels Olaseni.
Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" ar 24 uzvarām 28 spēlēs ir līdere, Rolands Šmits un Stambulas "Anadolu Efes" ar 18 uzvarām ir piektajā pozīcijā, "Merkezefendi" uzvarējusi 11 mačos un ir devītajā vietā, bet Izmiras "Petkim Spor", kuras rindās spēlē Roberts Bulmbergs, ar deviņiem panākumiem atrodas 12. pozīcijā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".