Šodien 18:28
Mūžībā devies Saulkrastu novada vidusskolas skolotājs Juris Biuka
Saulkrastu novada vidusskola ar dziļām skumjām paziņojusi par dizaina un tehnoloģiju skolotāja Jura Biukas došanos mūžībā.
Skolas publicētajā līdzjūtības vēstījumā norādīts, ka skolotāja dzīve bijusi cieši saistīta ar mīlestību un cieņu pret darbu, koku un radīšanas prieku, ko viņš pratis iedegt arī savos skolēnos.
“Skolotājs ar sirdi mācīja, cik daudz dvēseles iespējams ielikt mazās lietās, un šī iedvesma turpinās dzīvot mūsos,” teikts skolas paziņojumā.
Saulkrastu novada vidusskola izsaka visdziļāko līdzjūtību Jura Biukas ģimenei, tuviniekiem un visiem, kam viņš bija dārgs. Līdzjūtību skolotāja tuviniekiem, kolēģiem un skolēniem izsaka arī Jauns.lv redakcija.