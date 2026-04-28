Mārupes māksliniece Ieva Caruka Ukrainā izrādījusi izstāžu ciklu
Šopavasar mārupiete Ieva Caruka atklājusi personālizstādi “Ievas atgriešanās” Ļvivas Nacionālajā mākslas galerijā. Viņa ir pirmā Latvijas māksliniece, kura kara laikā Ukrainā īstenojusi laikmetīgās mākslas izstāžu ciklu.
Projekta laikā notika autores interaktīvā performance „Sieviete. Pavasaris. Karš”, kuras scenogrāfiju veidoja mārupiete Anna Marija Caruka. Ekspozīcijā – telpiski objekti, lielformāta gleznas, tekstilkolāžas, keramika, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Kuratore Anastasija Tserjara raksta: “Ievas atgriešanās ir daudzslāņaina interpretāciju telpa, kurā mākslinieces personīgais ceļojums sniedzas tālāk par privāto vēsturi un iegūst gandrīz mūžīgu skanējumu.”
Izstāde runā par sievietes ķermeni kā pieredzes, atmiņas, nozīmes nesēju un formu kā brīvības žestu. Nosaukums kļūst par individuālu sena arhetipa nospiedumu: vārds – nepārtrauktības nesējs, atgriešanās – simbols.
Māksla kara apstākļos
Kopš kara sākuma Ieva Caruka līdzās radošajam darbam strādā brīvprātīgi. Vērienīgā atgriešanās Ļvivā kļūst par atbalsta žestu laikā, kad ikdiena smaga un nedroša.
Māksliniece stāsta: naktīs trauksmes, cilvēki neizguļas, tomēr nākamajā dienā atrod spēku apmeklēt atklāšanas. Kultūras dzīve karā ir aktīva – māksla dod spēku, kopības sajūtu, iedvesmu. Pat bez elektrības atklāj sveču gaismā.
Sievietes tēls kā kultūras un dzīvības nesējs
Izstādē – jauns cikls par sievieti kā tautas eksistences, atmiņas un dzīvības radošās enerģijas nesēju. Sievietes ķermenis parādīts kā arhetips – paaudžu pieredzes un kultūras nepārtrauktības krātuve.
Cikls ir cieņas apliecinājums Ukrainas sievietēm: izturībai, iekšējam spēkam, spējai saglabāt dzīves veselumu, kad pati eksistence apdraudēta.
Projektā izcelts Ukrainas un Baltijas sieviešu gars, senās saknes, kultūras nepārtrauktība, kas caur formu, līniju, krāsu simboliski “iegravēta pasaules akmenī” – apliecinājums, ka šīs tautas neizzudīs.
Līdzās gleznām – keramikas objekti “Vāzes”, radīti Latvijā, izmantojot senu Kosovas meistaru tehniku. Īpašu vietu ieņem mitopoētiskas atsauces uz eposa “Kalevala” miniatūrām, ko Ieva Caruka velta ukraiņu māksliniecēm par izturību un radošo spēku.
Atklāšana un starptautiskais atbalsts
Atklāšanā Ukrainas Ārlietu ministrijas pārstāve Ļvivā Katerina Tereka uzsvēra Ukrainas un Latvijas ciešās partnerattiecības, īpaši Latvijas humāno, militāro, medicīnisko atbalstu kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma.
Tika norādīts: kultūras atbalsts ir būtisks sabiedrības psiholoģiskajai atveseļošanai, bet I. Carukas darbi raksturoti kā “balss tam, kas ir ārpus vārdiem” – spēcīgi, emocionāli tēli.
Tā ir jau otrā Ievas Carukas personālizstāde Ukrainā kopš kara sākuma. 2025. gada novembrī–decembrī Ukrainas lielākajā laikmetīgās mākslas muzejā Korsakiv Luckā notika “Formas”, kuras scenogrāfiju veidoja Anna Marija Caruka.
Labdarības projekts „Saules meitas”
Izstāžu ietvaros mārupietes Ieva un Anna Marija Carukas Ukrainā īsteno labdarības projektu „Saules meitas”, sadarbojoties ar bērnu namiem Ļvivā un Luckā.
Ļvivā kara bāreņi darbnīcā iepazinās ar laikmetīgo kolāžu un Latvijas tautastērpa elementiem – kroņiem. Noslēgumā bērniem rīkots kopīgs galds muzejā ar Latvijas kārumiem un ekskursija izstādē mākslinieces vadībā.
Mākslinieces pateicas mārupietēm – studijas „Ievas radošā darbnīca” dalībniecēm – par sarūpētajiem dāvinājumiem, kā arī SIA „ZZ Dats” un Twitter konvojam, īpaši Laurai Pličai, par palīdzību dāvinājumu nogādāšanā Ukrainā.
Pateicības un izstādes informācija
Par atbalstu mākslinieces pateicas Latvijas vēstniecībai Ukrainā, Latvijas goda konsulam Ļvivā Volodimiram Garculam, Ļvivas Nacionālās mākslas galerijas direktoram Tarasam Vozņakam, izsoļu namam Artembassy, Patyk.museum, biedrībai Bruņotava un Ingusam Ostrovskim.
Izstādi “Ievas atgriešanās” var aplūkot līdz maijam Ļvivas Nacionālajā mākslas galerijā, Stefanika ielā 3, Ļvivā.
Ieva Caruka:
- 1982.–1985. Ukrainas Poligrāfijas akadēmija, Grafikas nodaļa, Ļviva
- 1985.–1989. Latvijas Mākslas akadēmija, Grafikas nodaļa (maģistre)
- Latvijas Mākslinieku savienības biedre
- “Mārupes radošā laboratorija” vadītāja
- “Ievas radošā darbnīca” vadītāja
Nesenās personālizstādes:
- 2025 “Formas”, Ukrainas laikmetīgās mākslas muzejs Korsakiv, Lucka
- 2023 “Vairākas dzīves”, M/Galerija, Rīga
- 2023 “Bokss”, Jūrmalas Mākslas muzejs
- 2022 “Stārķi, cigāri, amuleti”, Liepājas Mākslas muzejs
- 2022 “Melns ar baltu satikās”, Marka Rotko mākslas muzejs, Daugavpils
Piedalījusies starptautiskās rezidencēs un simpozijos Kosovā, Turcijā, Uzbekistānā, Igaunijā, Lietuvā, Ēģiptē, Ukrainā, Azerbaidžānā un Albānijā.