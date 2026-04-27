Dienvidkurzemes novadā vairāk nekā 150 iedzīvotāji apguvuši digitālās prasmes
Dienvidkurzemes novadā noslēdzies ES Atveseļošanas fonda projekts “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība”, kurā vairāk nekā 150 iedzīvotāju apguva praktiskas iemaņas drošai valsts un pašvaldību e-pakalpojumu lietošanai. Augstā atsaucība, īpaši senioru vidū, apliecina digitālo prasmju nozīmi ērtākai un patstāvīgākai ikdienai.
Projekts aizsākās 2024. gada nogalē, un to īstenoja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību. Tā galvenais mērķis bija mazināt digitālo plaisu, nodrošinot iedzīvotājiem praktiskas iemaņas digitālo pakalpojumu izmantošanā.
Paaudžu drosme un kopienas spēks
Mācībām varēja pieteikties ikviens Dienvidkurzemes novada pašvaldības iedzīvotājs no 16 gadu vecuma, to saturs tika pielāgots dažādām vajadzībām un zināšanu līmeņiem. Mācībās darbojās gan jaunieši, kuri vēlējās nostiprināt prasmes darba vajadzībām, gan strādājošie un, īpaši jāatzīmē, mūsu novada seniori. Tieši vecākās paaudzes uzņēmība un vēlme mācīties kļuva par iedvesmu visai vietējai kopienai.
Par projektu skaitļos
Dienvidkurzemes novadā mācības pabeidza vairāk nekā 150 iedzīvotāji, no kuriem 115 dalībnieki apguva vairāk nekā vienu mācību līmeni. Kopumā izsniedza vairāk nekā 370 apliecības. Šie dati apliecina, ka interese par digitālo prasmju apguvi novadā bija augsta un iedzīvotāji novērtēja iespēju iegūt praktiskas, ikdienā noderīgas zināšanas.
“Iespēja patstāvīgi pieteikties vizītei pie ārsta vai droši veikt maksājumus internetbankā sniedz cilvēkam brīvību un neatkarību. Mūsu novada iedzīvotāji pierādīja, ka tehnoloģijas nav bieds, bet gan vērtīgs palīgs, ja tās apgūst praktiskā un saprotamā veidā. Esmu patiesi lepna par katru dalībnieku, kurš uzdrošinājās apgūt jaunas digitālās prasmes,” uzsver Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu vadītāja Arta Grudule.
Uzņēmība un sadarbība digitālo prasmju attīstībā
Projekta īstenošanā būtiska nozīme bija iedzīvotāju aktīvai iesaistei un vēlmei apgūt jaunas prasmes. Mācību norisi nodrošināja cieša sadarbība ar novada bibliotēkām un izglītības iestādēm, kas sniedza nepieciešamo atbalstu un infrastruktūru. Nodarbībām tika izmantotas vietējās telpas un datortehnika, tādējādi nodrošinot iespēju iedzīvotājiem apgūt digitālās prasmes tuvāk savai dzīvesvietai.
Mācību procesu vadīja mentori Zane Jope, Juris Jope un Anna Galiņa, kuru profesionālā pieeja un iesaiste veicināja kvalitatīvu un saistošu mācību norisi, sekmējot dalībnieku digitālo prasmju attīstību.