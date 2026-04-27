Ministru prezidente Evika Siliņa pērn ievērojami palielinājusi kopējos bezskaidras naudas uzkrājumus.
Politika
Šodien 09:36
Atklāts, cik pērn valdības vadītājas amatā nopelnījusi Evika Siliņa
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) valdības vadītājas amatā pērn nopelnījusi 133 615 eiro, kas bija par 5,3% vairāk nekā 2024. gadā, kad Valsts kanceleja algā viņai izmaksāja 126 943 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta publiskotā amatpersonas deklarācija.
Pērn Siliņai izmaksāts arī 1200 eiro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalsts, no Valsts kases saņemti 37,50 eiro procentu maksājumi, bet no "Citadeles bankas" - 6,08 eiro procentu maksājumi.
Premjere pērn ievērojami palielinājusi kopējos bezskaidras naudas uzkrājumus. Ja 2024. gada beigās viņa bija deklarējusi 16 009 eiro bezskaidras naudas uzkrājumus, tad līdz 2025. gada izskaņai to kopējais apmērs palielinājies līdz 44 405 eiro.
Deklarācijā Siliņa norādījusi, ka viņas īpašumā ir viens dzīvoklis un kopīpašumā - zeme Rīgā. Tāpat Ministru prezidentes īpašumā ir automašīna "Mercedes Benz GL 420".
Siliņai nav ieguldījumi privātajos pensiju fondos, bet ir dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu.