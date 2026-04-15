"Apvienotais saraksts" prasa premjerei Evikai Siliņai skaidrot viņas VIP tēriņus Amsterdamas lidostā
Opozīcijā esošā partiju apvienība "Apvienotais saraksts" (AS) vērsusies ar pieprasījumu pie Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV), pieprasot skaidrojumus par viņas un viņas padomnieces izmantotajiem VIP pakalpojumiem Amsterdamas lidostā, par kuriem valsts saņēmusi aptuveni 4000 eiro lielu rēķinu.
AS deputāti atsaucas uz Latvijas Sabiedriskā medija "LSM.lv" 14. aprīļa publikāciju, kurā, citējot bijušā Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska izteikumus Latvijas Televīzijā, norādīts, ka pēc Siliņas un viņas padomnieces paviesošanās Amsterdamas lidostas VIP zālē valsts saņēmusi ap 4000 eiro lielu rēķinu.
Tāpat publiski izskanējis, ka sākotnēji minētais rēķins netika apstiprināts apmaksai, un saistībā ar šo situāciju esot radušās domstarpības par izdevumu pamatotību un pieņemto lēmumu atbilstību normatīvajiem aktiem.
AS uzsver, ka īpaši nozīmīgi tas ir pašreizējos apstākļos, kad sabiedrība tiek aicināta "savilkt jostas" un ievērot taupību, turklāt šādus aicinājumus publiski ir paudusi pati Ministru prezidente Siliņa. Opozīcijas politiķu ieskatā šādā situācijā rodas īpaši nopietns jautājums par iespējamu pretrunu starp Ministru prezidentes publiski pausto nostāju par taupību un viņas iespējamo rīcību, izmantojot paaugstināta komforta pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem.
"Šādā situācijā tieši valsts pārvaldei un augstākajām amatpersonām, īpaši Ministru prezidentei kā izpildvaras vadītājai, ir jārāda piemērs ar atbildīgu, caurspīdīgu un samērīgu rīcību ar publiskajiem līdzekļiem, nevis jārada iespaids par iespējamu izšķērdīgu rīcību. Ja Ministru prezidente vienlaikus aicina sabiedrību uz taupību, bet pati, iespējams, pieļauj nesamērīgus izdevumus, tas būtiski grauj šādu aicinājumu ticamību un sabiedrības uzticēšanos valsts varai," teikts paziņojumā.
AS līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns norāda, ka šī situācija atgādina "Kariņa lidojumu sāgu". "Atkal iespējama izšķērdīga rīcība ar valsts naudu. Atkal augstprātīga izlocīšanās un skaidru atbilžu trūkums. Gluži kā Kariņa lidojumu sāgā. Izskatās, ka daži neko nav mācījušies un joprojām uzskata nodokļu maksātāju naudu par savu personisko kabatu," pauž Smiltēns.
Opozīcijas pārstāvji uzskata, ka minētā informācija rada nopietnus jautājumus par valsts līdzekļu izlietojuma samērīgumu, lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī par to, vai šādu pakalpojumu izmantošana atbilst labas pārvaldības, caurspīdīguma un publisko finanšu lietderīgas izmantošanas principiem. Tiek apšaubīta arī pašas Ministru prezidentes personiskā atbildība šādu lēmumu pieņemšanā vai akceptēšanā.
Lai sabiedrība būtu informēta par to, vai nodokļu maksātāju nauda tiek lietderīgi izmantota, AS deputāti vērsušies ar pieprasījumu Ministru prezidentei Siliņai, prasot sniegt skaidras un nepārprotamas atbildes uz 11 jautājumiem:
Vai publiski izskanējusī informācija, ka Jūs kopā ar padomnieci esat izmantojusi Amsterdamas lidostas VIP zāles pakalpojumus, kā rezultātā valstij tika izrakstīts aptuveni 4000 eiro rēķins, atbilst patiesībai? Ja jā, lūdzam precizēt konkrēto situāciju (datumu, komandējuma mērķi un apstākļus).
Kas pieņēma lēmumu par VIP pakalpojumu izmantošanu šajā gadījumā – vai tas bija Jūsu personisks lēmums, vai arī tas tika pieņemts pēc Ministru prezidenta biroja vai citu institūciju ieteikuma?
Kāds bija VIP pakalpojumu izmantošanas pamatojums (drošības apsvērumi, laika ekonomija vai citi iemesli)? Vai tika izvērtētas alternatīvas bez papildu izmaksām?
Kādas bija precīzas izmaksas par VIP pakalpojumu izmantošanu Amsterdamas lidostā, un no kādiem budžeta līdzekļiem tās bija paredzēts segt?
Kā veidojās VIP pakalpojumu izmaksas pa atsevišķām pozīcijām, un kādi konkrēti pakalpojumi tika iekļauti šajā VIP servisā (piemēram, telpu izmantošana, personāla apkalpošana, ēdināšanas pakalpojumi, drošības nodrošināšana, transportēšana lidostas teritorijā u. c.)? Lūdzam sniegt detalizētu izmaksu sadalījumu, skaidri identificējot katru izmaksu pozīciju un tās apmēru.
Vai konkrētajā situācijā Amsterdamas lidostā bija pieejami citi, lētāki pakalpojumi vai risinājumi? Vai tika veikts izvērtējums par izvēlētā risinājuma samērīgumu un ekonomisko lietderību?
Vai šie izdevumi tika iepriekš saskaņoti atbilstoši normatīvajiem aktiem un iekšējām procedūrām? Vai pastāv rakstveida pamatojums šādu pakalpojumu izmantošanai?
Kādi bija iemesli, kādēļ minētais rēķins uzreiz netika apmaksāts? Kas pieņēma šo lēmumu, un vai par to tika sagatavots oficiāls pamatojums?
Kā Jūs vērtējat šādu VIP pakalpojumu izmantošanu no ētikas un sabiedrības uzticēšanās viedokļa, īpaši ņemot vērā diskusijas par publisko līdzekļu taupīgu izmantošanu?
Vai Jūs esat gatava publiskot visus ar šo gadījumu saistītos dokumentus (rēķinus, saskaņojumus, saraksti), lai kliedētu jebkādas šaubas par šī lēmuma pamatotību?
Vai Jūs uzņematies politisko atbildību gadījumā, ja tiktu konstatēts, ka VIP pakalpojumu izmantošana nav bijusi objektīvi nepieciešama vai samērīga?