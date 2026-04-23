Dažas stundas komforta lidostās - gandrīz 36 000 eiro. Tik līdz šim izmaksājusi Siliņas būšana lidostu VIP zālēs
Saeimā šodien izskanējusi plaša kritika par to, cik kopumā kopš Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) stāšanās amatā izmaksājušas viņas un dažādu līdzbraucēju uzturēšanās lidostu VIP zālēs.
Summa, kas sakrājusies kā izmaksas par šādu laika brīžu pavadīšanu lidostās kopš 2023. gada septembra (kad Siliņa stājās amatā) ir 35 554,37 eiro.
“Tik Latvijas Ministru prezidente iztērējusi VIP zāļu apmeklējumiem. Par dažām stundām komfortablas uzgaidīšanas – gandrīz 36 tūkstoši eiro,” no Saeimas tribīnes pauda Edgars Tavars (AS).
“Un tajā pašā laikā šonedēļ Labklājības ministrija paziņo, ka nevar piešķirt 3+ ģimenes karti līdz jaunākā bērna 18 gadu vecumam, jo trūkst naudas. Vai tā ir laba politika? Spriediet paši!” publiski pauduši AS.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Citskovskis pārmeta Siliņai nepamatotu VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā. Citskovskis klāstīja, ka rēķinu par VIP zāles izmantošanu apmaksāt atteicies, bet ticis atstādināts un vēlāk rēķina apmaksu apstiprinājusi jau cita amatpersona.
Savukārt Siliņa pēcāk norādīja, ka, ņemot vērā aktuālās tiesvedības, tostarp kriminālprocesu, kurā apsūdzēts Citskovskis, viņa izteikumi vērtējami kā aizstāvības taktika. Premjere uzsvēra, ka Citskovska apgalvojumi “neatbilst patiesībai”, un piebilda, ka izvērtēs iespēju saistībā ar tiem vērsties tiesā par neslavas celšanu.
Vaicāta, vai, pildot premjeres amata pienākumus, izmanto lidostu VIP zāles, Siliņa norādīja, ka augstām amatpersonām šāda privilēģija pienākas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tāda kārtība esot visā pasaulē, un, viņasprāt, tas ir normāli. Citskovskis vēlāk apliecināja, ka viņš ir gatavs ar Siliņu tiesāties.