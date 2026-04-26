Ministrija reaģē uz vēja turbīnas nogāšanos Priekulē
Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) saņēmusi informāciju, ka viens no senākiem Latvijas vēja parkiem Priekulē (kopējā jauda 1 MW, piecas turbīnas) pirmšķietami cietis šīs nedēļas nogales vētrā un viena no turbīnām nogāzās. Šobrīd vēl tiek veikta apstākļu noskaidrošana.
KEM ir sazinājusies ar parka pašreizējo īpašnieku, kurš informēja, ka teritorijas sakopšanas darbi uzsākti nekavējoties pēc notikušā. Negadījumā nav cietušo, kā arī nav saņemta informācija par trešo personu īpašumu bojājumiem, paziņojusi ministrija.
KEM ministrs Kaspars Melnis pirmdien, 27. aprīlī, kopā ar AS “Sadales tīkls” un Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ekspertiem dosies uz notikuma vietu, lai izvērtētu situāciju klātienē. KEM sazināsies ar turbīnu ražotāju VESTAS, lai nodrošinātu neatkarīgu ekspertīzi.
KEM turpinās ciešu sadarbību ar parka pārstāvjiem, lai nodrošinātu, ka negadījuma vieta nerada riskus apkārtējai sabiedrībai, kā arī lai izvērtētu nepieciešamos pasākumus līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.
Jāatzīmē, ka turbīnas pēdējo vairāk nekā gadu neapdarbojas un vēja parks elektroenerģiju neražoja, elektroapgāde nav tikusi traucēta.
Vienlaikus AS "Sadales tīkls", saņemot informāciju par sadales elektrotīklam pieslēgtu vēja ģenerācijas iekārtu, kas nogāzta spēcīgā vēja ietekmē, operatīvā darba brigāde nekavējoties veica notikuma vietas apsekošanu klātienē. Sadales elektroinfrastruktūra nav cietusi un nepastāv elektrodrošības riski sabiedrībai.
Energoapgādes objekts “Jaunarāji” atrodas Bunkas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.
Aģentūra LETA vēsta, ka notikušo avāriju apliecinājis uzņēmuma SIA "Jaunmiki" īpašnieks Jānis Meisters. Ap plkst. 8 no rīta saņemta informācija no AS "Sadales tīkls" par elektroenerģijas pārtraukumu, bet pusdienlaikā vēja parka apsaimniekotājs ziņojis, ka viena no turbīnām ir nokritusi. Notikuma vietā nekavējoties atslēgta elektroenerģijas padeve.
Viņš lēš, ka turbīna, visticamāk, nogāzusies stiprā vēja dēļ, un par ļaunprātīgu rīcību aizdomu pagaidām nav. Precīzs negadījuma cēlonis vēl tiks noskaidrots.
Vēja parkā atrodas piecas nelielas jaudas turbīnas, katra ar jaudu 200 kilovati, un kopējā parka jauda ir viens megavats. Tās nav jaunas - turbīnas uzstādītas pirms aptuveni 15 gadiem, bet pašreizējais īpašnieks tās iegādājies pirms pieciem līdz sešiem gadiem.
Iepriekš turbīnām bijušas tehniskas problēmas, un tās nav bijušas darba kārtībā. To atjaunošanai būtu nepieciešami ievērojami ieguldījumi, tādēļ nolemts par vēja parka pārdošanu, atzina Meisters. Kā norāda ar vēja parku saistītā uzņēmuma pārstāvis, vienošanās ar potenciālo pircēju bija plānota jau šā gada maijā. Zaudējumu apmērs patlaban vēl tiek vērtēts.