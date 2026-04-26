Nokritusī vēja turbīna (foto: Priekules pilsētas un Priekules pagasta apvienības pārvaldes vadītājs Andris Razma)
Šodien 21:21
Priekules pagastā vējš nogāzis vēja turbīnu
Kamēr svētdien Latvijas rietumu un centrālo daļu postīja spēcīgas vēja brāzmas, Priekules pagastā nogāzusies vēja turbīna.
Videomateriāls ar nogāzušos turbīnu publicēts "Facebook" kontā ar nosaukumu “Drosme dalīt”, bet fotoattēlus izplatījuši daudzi sociālo tīklu lietotāji, tostarp Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš. Daudzi komentētāji notikušo uztvēra ar neslēptu ļaunu prieku.
Jauns.lv jau vēstīja, ka svētdienas otrajā pusē vēja brāzmas ir pierimušas, taču dienas pirmajā pusē tās daudzviet izraisīja postījumus. Sinoptiķi bija brīdinājuši, ka Kurzemes piekrastē vēja ātrums var sasniegt līdz 25 metriem sekundē, tāpēc tur rīta pusē bija izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums. Vēlāk to nomainīja uz zemāku - dzeltenās pakāpes brīdinājumu.