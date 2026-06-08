Modele Beāte Stivriņa sešus mēnešus pēc dzemdībām atkal kāpj uz mēles
Beāte Stivriņa modeles gaitas sāka jau 15 gadu vecumā un vairāku gadu garumā bija viena no pieprasītākajām Latvijas modelēm starptautiskajā modes industrijā. Modeles karjeru viņa tagad jau beigusi, taču laiku pa laikam atgriežas modes vidē.
Savulaik Beāte ir piedalījusies prestižās modes skatēs Ņujorkā, Parīzē, Milānā un citās pasaules modes galvaspilsētās, sadarbojoties ar tādiem slaveniem zīmoliem kā "Dolce & Gabbana", "Dior", "Paco Rabanne", "Gucci". Tāpat viņa rotājusi vairāku ietekmīgu modes žurnālu vākus.
Pirms vairākiem gadiem Stivriņa noslēdza profesionālo modeles karjeru, tomēr joprojām ik pa laikam atgriežas modes vidē. Arī šogad Beāte piedalījās Rīgas modes nedēļā, defilējot Ivetas Vecmanes veidotajā skatē. Sociālajos tīklos Beāte ar humoru sevi dēvē par “veco modeli”, uzsverot, ka modes skates viņai šobrīd vairāk ir iespēja satikt bijušās kolēģes un izbaudīt īpašo atmosfēru, ko rada Ivetas tērpi.
Žurnālam "Kas Jauns" Stivriņa atklāj, ka Ivetas Vecmanes modes skatē piedalījās sešus mēnešus pēc dzemdībām. “Joprojām ķermenis nav atgriezies iepriekšējā formā, bet bija patīkami sajusties sievišķīgi un skaisti uz modes skates mēles.” Īpašu pateicību viņa izsaka dizainerei Vecmanei, kura uz skatēm aicina ne tikai jaunas meitenes, bet dod iespēju arī pieaugušām sievietēm. “Šogad mēs bijām divas, kuras piedalījās pēc dzemdībām. Iepriekšējās sezonās mana draudzene piedalījās grūtniecības laikā.” Beāte neizsakāmi priecājas, ka Iveta modelēm atrod tēlu visos sievietes dzīves posmos un ķermeņa izmaiņās.
Pēdējos sešus gadus Stivriņa strādā komunikācijas aģentūrā kā pasākumu producente un pasākumu nodaļas vadītāja. “Šobrīd gan esmu bērna kopšanas atvaļinājumā, jo pērnā gada rudenī kļuvu par mammu dēlam Albertam.” Paralēli darbam un jaunās mammas pienākumiem viņa mācās valodu, apmeklē dažādus kursus un vingro, lai aktīvs būtu gan prāts, gan ķermenis. “Ļoti skaists, mierīgs un pašattīstošs laiks!” viņa norāda.
Jaunajām modelēm Beāte grib atgādināt, cik svarīgi ir rūpēties par sevi gan fiziski, gan emocionāli, jo modeles darbs, īpaši pusaudžu gados, var būt ļoti prasīgs. “Primāri jāmīl un jārūpējas par sevi – par savu veselību, savu emocionālo stāvokli, pārliecību par sevi.” Kādreizējā modele uzsver, ka izpatikšanai citiem ir jāpaliek otrajā plānā. “Patiksi pati sev – patiksi citiem. Un, ja nepatiksi, tad lai tie citi iet citur.”