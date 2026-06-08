"Ferrari" prezentējis pirmo elektroauto, turklāt ar četrām durvīm
Foto: VIA REUTERS
"Luce" itāļu valodā nozīmē "gaisma".
Auto un tehnoloģijas

"Ferrari" prezentējis pirmo elektroauto, turklāt ar četrām durvīm

Biznesa nodaļa

Jauns.lv

Itālijas luksusa automobiļu ražotājs "Ferrari" prezentējis uzņēmuma pirmo pilnībā elektrisko automašīnu, tādējādi pievienojoties konkurentiem "Porsche" un "Lamborghini" videi draudzīgu automobiļu piedāvājumā.

"Ferrari" izstrādātais elektroauto "Luce", kas itāļu valodā nozīmē "gaisma", spēj ar pilnu uzlādi nobraukt vairāk nekā 530 kilometru.

Šis modelis no 0 līdz 100 kilometriem stundā spēj ieskrieties 2,5 sekundēs, taču tas sver 2,26 tonnas, kas ir "Ferrari" visu laiku smagākais automobilis.

Turklāt "Luce" ir vien uzņēmuma otrais četrdurvju modelis un pirmais automobilis ar piecām sēdvietām.

Pērn "Ferrari" paziņoja, ka elektriskie automobiļi 2030. gadā varētu veidot 20% no uzņēmuma piedāvātajiem modeļiem.

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