"Luce" itāļu valodā nozīmē "gaisma".
Auto un tehnoloģijas
Šodien 06:21
"Ferrari" prezentējis pirmo elektroauto, turklāt ar četrām durvīm
Itālijas luksusa automobiļu ražotājs "Ferrari" prezentējis uzņēmuma pirmo pilnībā elektrisko automašīnu, tādējādi pievienojoties konkurentiem "Porsche" un "Lamborghini" videi draudzīgu automobiļu piedāvājumā.
"Ferrari" izstrādātais elektroauto "Luce", kas itāļu valodā nozīmē "gaisma", spēj ar pilnu uzlādi nobraukt vairāk nekā 530 kilometru.
Šis modelis no 0 līdz 100 kilometriem stundā spēj ieskrieties 2,5 sekundēs, taču tas sver 2,26 tonnas, kas ir "Ferrari" visu laiku smagākais automobilis.
Turklāt "Luce" ir vien uzņēmuma otrais četrdurvju modelis un pirmais automobilis ar piecām sēdvietām.
Pērn "Ferrari" paziņoja, ka elektriskie automobiļi 2030. gadā varētu veidot 20% no uzņēmuma piedāvātajiem modeļiem.