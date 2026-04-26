Spēcīgā vēja brāzmas Latvijā sāk pierimt
Pēcpusdienā vēja brāzmas Latvijā nepārsniedz 20 metrus sekundē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā operatīvā informācija.
Rīgā, Bauskā, Rucavā, Ainažos un Rēzeknē svētdienas pēcpusdienā novērotas vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē, bet citviet Latvijā vējš nav tik spēcīgs.
Svētdienas rītā Ventspilī ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniedza 23 metrus sekundē, bet nu tas pūš ar ātrumu 19 metri sekundē. Citviet jūras piekrastē vēja ātrums brāzmās ir 15 līdz 20 metri sekundē.
Pārējā valstī pēcpusdienā novērotas vēja brāzmas no 13 līdz 17 metriem sekundē.
Kā vēstīts, sinoptiķi brīdināja, ka Kurzemes piekrastē vēja ātrums var sasniegt līdz 25 metriem sekundē, tāpēc tur rīta pusē bija izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums. Tas tagad nomainīts uz zemāku - dzeltenās pakāpes brīdinājumu. Tāds ir spēkā arī citviet valstī. Daļa Latgales un Vidzemes gan nav dzeltenā brīdinājuma zonā.
Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.
Pamanot vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas var radīt bīstamību un nepieciešama tūlītēja rīcība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šajā nedēļas nogalē līdz šim saņēmis 17 izsaukumus saistībā ar vēja radītiem postījumiem.
Savukārt aptuveni 9000 AS "Sadales tīkla" klientu vēja ietekmē pēcpusdienā bija traucēta elektroapgāde.