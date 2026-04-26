Daudzi sirmgalvji mīļuprāt dzīvotu pansionātā, taču attur dārdzība. Cik tas maksā Saldus pusē?
Redzot, ka sociālo aprūpes centru kvalitāte augusi, nereti sirmgalvjus no pārcelšanās uz tiem attur izmaksas. Saldus novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests" interesējāmies, kā veidojas pakalpojuma maksa un kas var pretendēt uz vietu pansionātā.
Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja Agrita Skujeniece stāsta, ka izvērtē ikvienu, kurš interesējas par sociālās aprūpes pakalpojumu. Tas nepienākas cilvēkiem, kuri atbilst 1. un 2. aprūpes līmenim, viņi var pretendēt uz aprūpi mājās, jo vēl var diezgan daudz izdarīt un sevi aprūpēt. Aprūpētājs palīdzēs piegādāt produktus no veikala, izmazgāt grīdu, nomazgāt logus vai izdarīt citus darbus, kuriem nepietiek spēka, vai ir risks gūt traumu, piemēram, ja tīrot logus pakāpjas uz paaugstinājuma, zaudē līdzsvaru un krīt. "Sirmgalvjiem svarīgi nodrošināt labu veselību, lai pēc iespējas ilgāku laiku viņi varētu palikt savās mājās. Parasti to vecie cilvēki arī vēlas," novērojusi A. Skujeniece.
Ja pēc izvērtējuma secina, ka senioram nepieciešama diennakts uzraudzība un kopšana, tad piedāvā iespēju dzīvot sociālās aprūpes centrā. Reti ir gadījumi, kad cilvēks ar 3. aprūpes līmeni paliek mājās, taču tad kaut kas jāvar izdarīt pašam, jo aprūpētājs dienā atnāk uz divām stundām. Ja persona novērtēta ar 4. aprūpes līmeni, tad gan vienīgais aprūpes veids ir pansionātā.
Par sociālās aprūpes centra pakalpojumu katrs klients maksā 85 % no savas pensijas. Pārējais paliek kā kabatas nauda. Atlikušo summu sedz pašvaldība vai apgādnieki, ja viņi ir maksātspējīgi. Arī šo aspektu izvērtē sociālais dienests. Ja viņiem nav naudas, no šī pienākuma atbrīvo, un par pakalpojumu maksā pašvaldība.
"Rosinu arī pašus sirmgalvjus nekautrēties un sazināties ar sociālo dienestu par iespēju pieteikties sociālai aprūpei mājās vai aprūpes centrā. Nav tā, ka par to jāinteresējas tikai radiniekiem. Speciālisti gatavi aizbraukt uz mājām un izstāstīt par palīdzības piešķiršanas kārtību. Arī apgādnieki var paši pieteikties izvērtējumam, lai viņus atbrīvotu no maksājuma par mammu, tēti vai laulāto," skaidro atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja.
Šobrīd pieprasījums pēc pakalpojuma esot liels. Uz vietu SAC Ābeles gaida daži cilvēki, taču situācija mainīga. Laiks dažkārt ir svarīgs, lai radinieki un tuvinieks pierastu pie domas par pārmaiņām. Citkārt sagaida vietu, taču no tās atsakās. A. Skujeniece mierina — to drīkst un tas ir normāli. Arī Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centros Ruba un Atpūtas parasti brīvu vietu nav, taču palaikam kāda atbrīvojas.
Cenā par pakalpojumu ietvertas daudzas lietas — klients iestādē ir pilnībā aprūpēts un nodrošināts ar medikamentiem, ēdināšanu, gultas vietu, fizioterapijas procedūrām un pārējiem pakalpojumiem. Par uzturēšanos Atpūtās un Rubā diennaktī no 2026. gada jāmaksā 37,20 eiro, Ābelēs 38 eiro, Kazdangas pagasta Rokaižos — 39 eiro. Šie ir tuvākie un izmaksu ziņā lētākie pansionāti, daudzviet cena arī pārsniedz 40 eiro. Tātad jārēķinās, ka par pakalpojumu mēnesī jāmaksā 1178 eiro. Lielākoties cilvēkiem pensijas ir mazas, tādēļ atlikusī daļa — liela.
Ne visiem tuviniekiem ir pienākums maksāt sirmgalvja uzturēšanos iestādē, piemēram, māsām, brāļiem, krustbērniem, mazbērniem. Par apgādniekiem uzskatāmi bērni un otrs laulātais. Bieži par pansionāta klientu maksā gan tuvinieki, gan pašvaldība. Piemēram, ja meitas alga ir 800 eiro, valstī noteiktā minimālās algas daļa ir neaizskarama, tādēļ tuviniece par pansionātu maksā summu, kas pārsniedz šos grieztus. Atlikušo piemaksā pašvaldība. Gadījumā, ja apgādniekam būtu ģimene, tad par katru nākamo ģimenes locekli neaizskaramai daļai pierēķina vēl pusi no minimālās algas. Dažkārt par tuvinieku pansionātā maksā tikai pašvaldība, jo tuvinieku ienākumi ir zemi.
Aprūpe mājās izmaksā lētāk. Šobrīd Saldus novadā šo pakalpojumu saņem 60 cilvēki, no tiem 15 apmaksā apgādnieki. Sirmgalvji ir priecīgi, jo var palikt mājās un savā vidē. Bieži pat nevajag daudz, tikai niecīgu atbalstu. Palīdzības lūgšana nav jāuztver kā kaut kas peļams un slikts. Sociālajā dienestā strādā pieredzējuši speciālisti, kuri atradīs piemērotāko variantu, kā senioriem veiksmīgāk pavadīt vecumdienas, nevajag kautrēties sevi pasaudzēt. Pakalpojums nav uz visu mūžu, ja kaut kas nepatīk vai jūt, ka atgriezušies spēki, no aprūpes drīkst atteikties.
