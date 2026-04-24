FOTO: Liepājā restaurētas deviņas vēsturiskas ēkas un godināti to saimnieki

Liepājā godināti ēku īpašnieki, kuri restaurējuši savas vēsturiskās ēkas
Liepājas valstspilsētas pašvaldība un Liepājas būvvaldes speciālisti godinājuši deviņu ēku īpašniekus, kuri restaurējuši savas vēsturiskās ēkas, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu.
Liepājā restaurētas deviņas vēsturiskas ēkas un godināti to saimnieki
Liepājas valstspilsētas pašvaldība un Liepājas būvvaldes speciālisti godinājuši deviņu ēku īpašniekus, kuri restaurējuši savas vēsturiskās ēkas, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu.
“Paldies ikvienam ēkas saimniekam, kurš iegulda savu laiku, līdzekļus un rūpes, lai atjaunotu Liepājas vēsturiskos namus. Jūs to darāt ne tikai sev, bet arī visai pilsētai – saglabājot mūsu arhitektūras mantojumu un padarot Liepāju skaistāku gan liepājniekiem, gan viesiem,” pauda Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.
Ēku īpašnieki pateicībā saņēma Liepājas pilsētas karogu un Reiņa Kuncīša darināto misiņa plāksni, kas apliecina realizēto pašvaldības finansējuma daļu un godina īpašnieku ieguldījumu Liepājas vēsturisko vērtību saglabāšanā un atjaunošanā. Pieliekot misiņa plāksni pie restaurētās Zivju ielas 2A ēkas, tās īpašnieks Ufe Svalgārds pateicās sievai Ievai par viņas ieguldījumu, pašvaldībai par sniegto atbalstu, būvniekam par augsto darbu kvalitāti un visiem iesaistītajiem par profesionalitāti.
Zivju iela 2A
SIA "Warehouse properties" veicis 17. gs. būvētās noliktavas Zivju ielā 2A restaurāciju, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Kā liecina izpēte, noliktava ir vecākā šādas funkcijas koka celtne Latvijā, un tā ir vērtīga kā Liepājas senās apbūves paraugs. Noliktavas atjaunošanai pašvaldības līdzfinansējums piešķirts ēkas arhitektoniski mākslinieciskās izpētes dokumentu aktualizēšanai, jumta konstrukciju un seguma atjaunošanai, tostarp, bojāto koka konstrukciju atjaunošanai un māla dakstiņu jumta seguma iesegšanai un jumta izbūvju atjaunošanai. Tāpat veikta pārsegumu siju protezēšana, koka sienu, laukakmens un ķieģeļu mūra konstrukciju restaurācija, pamatu atjaunošana. Darbi īstenoti laikā no 2021. līdz 2023. gadam.
Bāriņu iela 21A
Dzīvokļu īpašnieku kopība Lauras Kozlovskas vadībā dalību pašvaldības līdzfinansējuma programmā uzsāka kopš tās pirmsākumiem un darbus noslēdza 2022. gadā. Ēkai veikta fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, izstrādāts restaurācijas būvprojekts, pēc kura veikta būvdetaļu restaurācija un restaurācijas būvdarbi. Restaurēta 20. gs. sākumā jūgendstilā būvētās ēkas ielas fasāde. Īpaši izceļama ārdurvju un logu restaurācija, kas veikta ar augstvērtīgu krāsojumu āderējuma tehnikā.
Bāriņu iela 31
17. gs. koka ēkas restaurācijas process ar tās saimnieces Vinetas Trumpenieces gādību programmā arī uzsākts no pašas tās sākuma. Vairākās darbu kārtās veikta atklāto un segto jumta konstrukciju, jumta dakstiņu klājuma, abu skursteņu, nama ārsienu, pamatu, pagalma puses piebūves, logu un citu amatniecības izstrādājumu restaurācija, kā arī ēkas vēsturisko ārdurvju restaurācija. Darbi noslēgušies 2021. gadā. Tie veikti augstā amatnieciskā kvalitātē, saglabājot vēsturiskos uzslāņojumus.
Bāriņu iela 26
Bāriņu ielas 26. dzīvojamo namu 1878. gadā projektējis arhitekts Pauls Makss Berči. Tā tiek uzskatīta par pirmo Berči projektēto dzīvojamo ēku. Atjaunošanas projektu īstenoja Deniss Ščerbakovs, ēkas īpašnieces Tatjanas Ščerbakovas vārdā. Ar pašvaldības atbalstu veikta izpēte, ēkas fasāžu un jumta restaurācija. Rezultātā ēkai atjaunots Berči raksturīgā sarkanā ķieģeļa cildenums un ēkas dekoratīvie elementi. Restaurācijas darbi veikti laikā no 2018. līdz 2025. gadam.
Republikas iela 26/28
SIA "Bruino" ar pašvaldības līdzfinansējumu īstenojis dzīvojamās mājas Republikas ielā 26/28 jūgendstila novirziena – nacionālā romantisma – fasādes un jumta restaurāciju. 20. gs. sākumā celtais īres nams atguvis sākotnējo fasādes krāsojumu, tāpat restaurēti vēsturiskie logi, durvis un vārti, kā arī pret ielas fasādi uzklāts jauns dakstiņu jumta segums. Fasādē atjaunots dažādas faktūras apmetums, restaurēti oriģinālie logi, kā arī fasādes metāla rotājumi. Ēkas restaurācijas darbi ilga četrus gadus.
Friča Brīvzemnieka iela 58
Nams Friča Brīvzemnieka ielā 58 ir viena no retajām 17.–18. gs. koka ēkām pilsētā. Vēsturiskajai ēkai 2015. gadā veikta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, kam sekoja fasāžu, jumta un konstrukciju restaurācija. Ēkas vecākā daļa būvēta 17. gs. beigās, par ko liecina cokola sienas ar māla javu, kā arī siju noslīpināto malu apdare, logu aprīkojums un gleznojums uz griestu sijām. Izpētē par ēkas fasādēm ziņu nav izdevies iegūt, iespējams, pat bijušas nekrāsotas. 18. gs. beigās ēka pagarināta. Ar līdzfinansējuma programmas atbalstu nomainīts azbestcementa plākšņu segums pret māla dakstiņiem, atjaunotas jumta izbūves, nostiprinātas jumta konstrukcijas.
Kuršu iela 2
Ar pašvaldības līdzfinansējumu visaptveroši darbi Kuršu ielā 2 noslēdzās 2019. gadā. 18. gs. ar baroka stila iezīmēm būvētajai koka ēkai veikta fasāžu un jumta atjaunošana. Ēkai restaurētas vēsturiskās konstrukcijas, izveidota jauna dēļu apdare. Bojāto vai zudušo fasādes apdares elementu vietā ir pielikti jauni, kas izgatavoti analogi pēc esošo detaļu paraugiem, vēsturiskie koka logi restaurēti. Maija Džeriņa kopā ar ģimeni darbus realizēja četros gados. Rezultātā restaurētas apjomīgās fasādes, kas ir viens no redzamākajiem pilsētas punktiem, ceļā no pilsētas centra uz Pētertirgu.
Juliannas pagalma ēkas – Kuģinieku iela 5 un Friča Brīvzemnieka 7
Ēkas tā īpašnieku SIA “FZB” vadībā līdzfinansējumam tika pieteiktas kā vienas no pirmajām. Veikti apjomīgi darbi divos atsevišķos īpašumos, kas šobrīd veido vienotu Juliannas pagalma kompleksu. Šī vieta vēsturiski kalpojusi kā Augusta Kētena tipogrāfija, bet vēlāk kā šūšanas fabrika. Ar pašvaldības atbalstu sākotnēji veikta ēkas arhitektoniski vēsturiskā izpēte, kas ļāvusi daudz uzzināt par īpašumu un tās īpašniekiem, plānot veicamos darbus un 2016.–2018. gadā saņemt finansējumu ēku fasāžu restaurācijai.
Līdzfinansējuma programma Liepājā tiek realizēta kopš 2015. gada. Tās īstenošanu koordinē Liepājas būvvalde kultūras pieminekļu aizsardzības inspektores Ilzes Bernātes vadībā. Viens īpašums uz atbalstu var pretendēt vairākas reizes, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu kopsummā līdz 50 000 eiro. Visa vai lielākā daļa pieejamā atbalsta summa dokumentācijas sagatavošanai un restaurācijas darbiem šobrīd ir izmantota deviņos īpašumos: Zivju ielā 2A, Bāriņu ielā 21A, Bāriņu ielā 31, Bāriņu ielā 26, Republikas ielā 26/28, Friča Brīvzemnieka ielā 58, Kuršu ielā 2, kā arī Juliannas pagalma ēkām Kuģinieku ielā 5 un Friča Brīvzemnieka ielā 7.