Makolijs Kalkins atklāj, ka viņam ar ekrāna mammu Ketrīnu O’Haru bija "nenokārtots parāds"
Filmas "Viens pats mājās" zvaigzne Makolijs Kalkins atzīst, ka "ekrāna mammas" Ketrīnas O’Haras nāve šī gada sākumā viņu satricinājusi ļoti smagi.
Makolijs Kalkins atklāj, ka joprojām piedzīvo skumjas un zaudējumu sajūtu pēc Ketrīnas O'Haras nāves šī gada sākumā. Nesenā intervijā izdevumam "Gentleman’s Journal" Kalkins atzinās, ka viņam ir viena milzīga nožēla: sajūta, ka viņam tā arī nebija iespēja atdot parādu aktrisei, kura spēlēja viņa leģendāro ekrānā mammu.
"Kad Ketrīna janvārī devās mūžībā, mani tas ļoti satricināja. Bija ļoti smagi, jo tu saproti, ka tas bija daudz par agru,” teica Kalkins.
45 gadus vecais aktieris dalījās pārdomās par ciešo saikni, kas viņu saistīja ar O’Haru, kura filmās „Viens pats mājās“ un „Viens pats mājās 2“ atveidoja Keitu Makalisteri, bet viņš – Kevinu Makalisteru.
"Un es sajutu, ka mums palika nepadarīti darbi,” turpināja Makolijs. "Man pavisam noteikti šķiet, ka mums palika nepabeigtas darīšanas, vai saprotat?” Kalkins paskaidroja, ka šī sajūta izriet no tā, ko viņš aprakstīja kā emocionālu parādu. „Man šķita, ka man viņai kaut kas jāatdara — un man nepatīk, ja man ir nenokārtots parāds.”
Seriāla „Schitt’s Creek“ aktrise bija 71 gadu veca, kad 2026. gada 30. janvārī nomira no plaušu embolijas. Kalkins tolaik sociālajos tīklos publiskoja aizkustinošu ziņu un fotogrāfijas, kur abi redzami filmā „Viens pats mājās” un 2023. gadā, kad aktierim piešķīra zvaigzni Holivudas Slavas alejā.
"Mammu. Es domāju, ka mums vēl ir laiks. Es vēlējos vairāk. Es gribēju sēdēt krēslā blakus tev. Es tevi dzirdēju," viņš rakstīja. "Bet man bija vēl daudz ko teikt. Es tevi mīlu. Uz redzēšanos," rakstīja Makolijs.
Viņu pēdējā publiskā tikšanās notika tieši Slavas alejā, kad O’Hara bija ieradusies uz zvaigznes piešķiršanas ceremoniju un teica emocionālu uzrunu, slavējot Kalkina ieguldīto darbu.
"Makolij, tava humora izjūta ir inteliģences pazīme bērnā un būtiska īpašība, lai tiktu galā ar dzīvi jebkurā vecumā," viņa teica un pēc tam pajokoja, sakot paldies, ka viņš uz ceremoniju uzaicinājis “savu neīsto mammu, kura tevi aizmirsa mājās vienu pašu ne tikai vienu reizi, bet pat divas”.