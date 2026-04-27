Novadu ziņas
Šodien 10:34
Koncerti, radošās aktivitātes, gadatirgus: aicina atzīmēt Brīvības svētkus Dienvidkurzemē
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienā, svētku nedēļas nogalē, no 1. līdz 4. maijam, Dienvidkurzemes novadā norisināsies dažādi svētku pasākumi, aicinot uz kopā būšanu un dažādām aktivitātēm.
1. Maijs
- No plkst. 9.30 Bunkas kultūras nama pagalmā "Svinam darba svētkus!". Pavasara tirgus, aktivitātes bērniem, vizināšanās ar poniju un zirga pajūgu. Dejos VPDK “Duvzare”. Plkst. 13.00 svētku koncerts ar Edvardu Strazdiņu.
- Plkst. 17.00 Medzes pagasta kultūras namā muzikāls teātris ar Andri Baltaci. Dziesmas un dzeja par dabu, Latviju un mīlestību.
2. Maijs
- Plkst. 10.00 Vērgales centrā Dīķa modināšana. Makšķerēšanas sacensības jauniešiem, pavasara tirgus, muzikāli priekšnesumi, dažādas meistardarbnīcas un sporta aktivitātes.
- No plkst. 12.00 līdz 16.00 Aizputē, Jāņa ielā, "Aizputes vecpilsētas svētki".
- 2. un 3. maijā Bārtas plostnieku svētki. Dziesmas, dejas, plostnieku tirdziņš, bērniem radošās aktivitātes. Plosta ceļš pa Bārtas upi.
3. Maijs
- No plkst. 10.00 līdz 15.00 laukumā pie Grobiņas pagasta kultūras nama "Robežnieki" pavasara gadatirgus – stādi, puķes, gardumi un citi labumi.
- Plkst. 18.00 Virgas muižā svētku koncerts "Brīvības svētki Latvijai" ar Lauri Valteru.
- Plkst. 19.00 Pāvilostas kultūras namā Pāvilostas amatierteātra pirmizrāde "Puķu brokastis".
- Plkst. 21.00 Bunkas kultūras namā balle ar grupu "Starpbrīdis".
4. Maijs
- Plkst. 8.30 pie Kazdangas kultūras nama pavasara tirgus.
- Plkst. 12.00 Vecpils kultūras namā svētku pēcpusdiena "Starp stīgām un tautasdziesmu". Piedalās Vecpils "Dižlāņu īve" un Vaiņodes ģitāristi.
- Plkst. 13.00 Kazdangas kultūras namā Dubeņu amatierteātra izrāde "Dāvana tantei".
- Plkst. 14.00 Kalētu tautas namā Brīvības svētku koncerts ar Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēniem.
Informāciju sagatavojusi: Ilze Elbere Dienvidkurzemes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.