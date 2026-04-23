No Igaunijas līdz Eirovīzijai: Valmiermuižas etnomūzikas festivāls izziņo pirmos māksliniekus
Valmiermuižas parks 18. jūlijā kļūs par vietu, kur vienotā stāstā savīsies dažādas kultūras, skaņas un sajūtas. Šī gada etnomūzikas festivāls meklēs saskarsmes punktus starp pasaulēm, kas parasti rit viena otrai līdzās, iemiesojot tēmu „paralēles”. Programmā kaimiņu igauņu skanējums satiksies ar Eirovīzijas un Glastonberijas zvaigžņu – grupas „Tautumeitas” – enerģiju, ko bagātinās arī citu valstu mākslinieki.
No tradicionālajiem instrumentiem līdz elektronikai
Šī gada festivāla sirds pukstēs vienā ritmā ar mūsu ziemeļu kaimiņiem. Pateicoties projektam „Same, same, but different”, programmā īpaši izcelta Latvijas un Igaunijas mūziķu satikšanās. Festivālu ar jaudīgu enerģiju atklās projekts „Ethno Estonia”, kurā apvienojušies talantīgi jaunās paaudzes mūziķi no visas pasaules. Apmeklētājus priecēs arī unikāls divu tautu dialogs – uz skatuves satiksies igauņu balss un kanneles meistare Mari Kalkun ar latviešu kokles virtuozi Laimu Jansoni. Savukārt starptautiskā apvienība „Tell Your Birds” savīs Latvijas, Igaunijas un Itālijas skanējumu, kur tradicionālie instrumenti radīs kopīgu valodu ar mūsdienu elektroniku. Dažādo pasauļu vēstures, mītus un pieredzes caur dinamisku skaņu ceļojumu noslēgs „Baltic Trio”, kurā apvienojušies Reinis Jaunais no Latvijas, Indrek Palu no Igaunijas un Gintautas Gascevičius no Lietuvas.
Etnopopa atgriešanās Valmiermuižā
Pēc deviņu gadu pauzes festivālā atgriezīsies grupa „Tautumeitas”. Kopš savas pirmās uzstāšanās Valmiermuižā 2017. gadā grupa ir izaugusi par starptautisku fenomenu, nesot ne tikai Latvijas vārdu, bet arī etnomūzikas skanējumu Eirovīzijas un Glastonberijas auditorijām. Šovasar mākslinieces demonstrēs savu arvien mainīgo, tomēr tikai sev raksturīgo skanējumu, kurā tradicionālā dziedāšana saplūst ar mūsdienīgu etnopopa jaudu.
Rast kopīgo caur skaņu, garšu, mākslu un dabu
Nu jau devītā festivāla rīkotāja Sabīne Vandāna uzsver, ka šī gada tēma ir aicinājums pamanīt kopīgo: „Tēma „paralēles” ir par spēju saskatīt vērtības, kas mums ikdienā rit līdzās. Tās ir kaimiņu kultūras, mūsu pašu saknes un dabas ritmi, kas festivālā negaidīti krustojas. Tas ir brīdis, kad mēs vairs neesam katrs par sevi, bet kļūstam par daļu no viena liela, kopīga stāsta, kurā tradīcija satiekas ar mūsdienu mākslu.”
Papildus muzikālajiem priekšnesumiem etnomūzikas festivālā darbosies meistarnīcas, radošas aktivitātes un amatnieku tirdziņš. Apmeklētāji varēs apgūt senas prasmes, izgaršot dažādu valstu gardumus un ļauties nesteidzīgai atpūtai Valmiermuižas parkā. Vakara kulminācijā gaidāms arī īpašs uguns rituāls, kas apvienos dabas un cilvēku spēku.
Praktiska informācija
Valmiermuižas etnomūzikas festivāls notiks 18. jūlijā plkst. 14.00–02.00 (ieeja no plkst. 13.00) Valmiermuižas parkā. Biļetes pieejamas iepriekšpārdošanā etnovalmiermuiza.lv vai festivāla dienā uz vietas. Bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasākuma programma tiks papildināta: seko līdzi jaunumiem Facebook. Instagram un TikTok. Ieskaties aizvadītā gada festivāla norisē sajūtu video ŠEIT.
Valmiermuižas etnomūzikas festivālu rīko Valmiermuižas kultūras biedrība sadarbībā ar Kultūras menedžmenta centru „Lauska”. Atbalsta Valmiermuižas alus darītava, Valsts kultūrkapitāla fonds, Valmieras novada pašvaldība, UPBEAT Platform, Igaunijas vēstniecība Rīgā, Audio, Aula un citi. Festivāla aktivitātes atbalsta projekts „Same, same, but different”, kas tiek īstenots ar Interreg VI-A Igaunijas–Latvijas programmas 2021–2027 atbalstu, un tā ilgums ir no 2025. gada jūlija līdz 2026. gada decembrim. Tajā sadarbojas divi kultūras dzīves organizatori – Valmiermuižas kultūras biedrība ar Valmiermuižas etnomūzikas festivālu (Latvija) un biedrība Haki Helü ar Aigu Om! festivālu (Igaunija), lai stiprinātu saikni starp laikmetīgā kultūras mantojuma festivāliem un cilvēkiem, kas tos veido. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 70 000 EUR apmērā (80 % no kopējā budžeta).