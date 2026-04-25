Nodrošina atbalstu jauniešiem, kuri nemācās un nestrādā
Dienvidkurzemes novada pašvaldība kopā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno projektu “PROTI un DARI 2.0”, kas ar individuāli pielāgotu atbalstu palīdz 15–29 gadus veciem nemācošiem un nestrādājošiem jauniešiem sasniegt mērķus izglītībā, nodarbinātībā un personīgajā izaugsmē. 2025. gadā četrus jauniešus iesaistīja programmā, no kuriem trīs to jau veiksmīgi pabeiguši, un turpinās jaunu dalībnieku uzņemšana.
Projektā iesaistītajiem jauniešiem nodrošināja individuālu atbalstu, kas bija balstīts uz viņu vajadzībām un interesēm. Kā arī katram dalībniekam izstrādāja individuālu aktivitāšu programmu, lai noteiktu jauniešu mērķus izglītībā, nodarbinātībā un personīgajā izaugsmē.
Aktivitāšu ietvaros jaunieši piedalījās dažādos kursos un praktiskās nodarbībās, pilnveidojot gan profesionālās, gan sociālās prasmes. Tika organizētas arī individuālas konsultācijas pie speciālistiem, kas palīdzēja jauniešiem labāk izprast savas stiprās puses un nākotnes iespējas.
Projekts apliecina, ka mērķtiecīgs un individuāli pielāgots atbalsts var būt izšķirošs jauniešu motivācijas veidošanā un veiksmīgā integrācijā sabiedrībā.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība turpina darbu pie jauniešu iesaistes un atbalsta aktivitāšu īstenošanas, šobrīd projektā iesaistīti trīs jaunieši.
Jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri šobrīd nemācās un nestrādā, ir iespēja iesaistīties projektā “PROTI un DARI 2.0”. Projekts sniedz atbalstu, dodot iespēju iepazīt un izmēģināt dažādus attīstības virzienus, vienlaikus soli pa solim tuvojoties katra individuāli noteiktajiem mērķiem.
Projekta realizācija notike no 2024. gada jūlija līdz 2027. gada decembrim.
Ja rodas interese par iesaistīšanos projekta aktivitātēs, Dienvidkurzemes novada pašvaldība aicina sazināties ar projektā iesaistītajām personām.