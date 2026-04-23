Pateicoties garāmgājēja rīcībai, Kuldīgā no bīstamas situācijas paglābts divus gadus vecs bērns
21. aprīlī, ap pulksten 20.00 Valsts policijas amatpersonas saņēma izsaukumu uz Kuldīgu, kur, kā informēja zvanītājs, Dzirnavu ielā atrodas aptuveni divus gadus vecs apmaldījies bērns, informē likumsargi.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonām, ierodoties notikuma vietā, sastapts vīrietis, kurš paskaidroja, ka ap pulksten 19.50 atradies Kuldīgā, Dzirnavu ielā un pamanīja mazu bērnu, kurš bija izgājis uz ceļa braucamās daļas.
Bērns uz ielas atradās nepieskatīts un viņam blakus nebija vecāku. Konstatējot notikušo, vīrietis apturēja bērnu, novedot malā no brauktuves un jautāja, kur viņš dodas, uz ko bērns atbildēja, ka mājās. Uz vīrieša jautājumu “kā sauc tēti?”, bērns atbildēja “tētiš”, savukārt uz jautājumu, kā sauc mammu, viņš arī atbildēja “mamma” Jautāts, kur bērns dzīvo, viņš norādīja uz kādas mājas pusi Dzirnavu ielā.
Dodoties uz norādīto māju, vīrietis klauvēja pie dzīvokļa durvīm, taču sieviete, kura atvēra durvis, norādīja, ka tas nav viņas bērns. Vīrietis pēc tam apgāja ap māju un piegāja pie diviem vīriešiem, kuri sacīja, ka šādu bērnu nav redzējuši, pēc kā tika izsauktas Valsts un pašvaldības policijas ekipāžas.
Bērns bija uztraucies, raudāja un nespēja atbildēt uz viņam uzdotajiem jautājumiem. Laikā, kad tika pieņemts lēmums kopā ar Kuldīgas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonām doties meklēt bērna vecākus, Dzirnavu ielas mājas pagalmā ieradās vīrietis, kurš paskaidroja, ka pie policistiem esošais bērns ir viņa divus gadus vecais dēls.
Vīrietis paskaidroja, ap pulksten 20.00 kopā ar saviem četriem mazgadīgajiem bērniem atradies Kuldīgā, stadionā, kur kopā ar citām stadionā esošām personām un viņa sievu trenējies, līdz sieva devusies mājās, uzticot vīram bērnus. Kamēr vīrietis izpildīja vingrinājumus, mazgadīgie bērni turpat stadionā spēlējās līdz vīrietis pamanīja, ka viņa divus gadus vecais dēls stadionā vairs neatrodas.
Vīrietis kopā ar citiem bērniem un stadionā esošām personām uzsāka dēla meklēšanu. Tika pārbaudīta stadionā esošās manēžas iekšpuse un, konstatējot, ka bērns tajā neatrodas, pieņemts lēmums turpināt meklēšanu, apskrienot tuvāko pilsētas apkārtni.
Veicot meklēšanas pasākumus, vīrietis zvanīja uz ārkārtas tālruni, taču, skrienot Dzirnavu ielas virzienā, viņam pretim nāca viena persona, kura informēja, ka netālu atrodas Valsts policijas ekipāža, pie kuras ir mazs bērns.
Vīrietis, to dzirdot, skrēja policijas ekipāžas virzienā, kur arī atradās viņa pazudušais dēls. Saistībā ar notikušo vīrietis norādīja, ka ļoti nožēlo. notikušo pārdzīvo un savu vainu atzīst, uzsverot, ka šī ir pirmā un pēdējā reize, kad kaut kas tāds noticis.