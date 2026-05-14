Stradiņa slimnīca godina labākās māsas un vecmātes, suminātāju skaitā Maestro Raimonds Pauls
Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā (Stradiņa slimnīca) Māsu un vecmāšu nedēļas ietvaros 2026.gada 13.maijā norisinājās tradicionālā apbalvošanas ceremonija Stradiņu lepnums 2026, godinot māsas un vecmātes par profesionalitāti un ieguldījumu pacientu aprūpē, kā arī nozīmīgo darbu veselības aprūpē. Pasākuma noslēgumā izskanēja Mūzikas nama Daile koncertprogramma "Ziedonis – 90 I Raimonds Pauls un Daumants Kalniņš", kas tika veltīta māsām un vecmātēm.
Stradiņu lepnums ir slimnīcas tradīcija, kas aizsākta 2022.gadā, lai izceltu profesionālas, zinošas un pieredzējušas māsas un vecmātes, kas ar savu darbu stiprina pacientu aprūpes kvalitāti, slimnīcas attīstību un reputāciju sabiedrībā. Īpaši nozīmīgi, ka kandidātus balvai izvirza paši slimnīcas darbinieki – kolēģi, kuri ikdienā vislabāk redz profesionalitāti, cilvēcību un ieguldījumu darbā. Šogad konkursam Stradiņu lepnums 2026 tika izvirzītas 18 māsas un vecmātes no dažādām slimnīcas struktūrvienībām.
Stradiņa slimnīcas valdes locekle dr. Dace Žentiņa uzsver: “Mēs, kas strādājam medicīnā, ļoti labi zinām, ka bez komandas darba nekas nav iespējams. Tieši māsas un vecmātes visbiežāk ir līdzās pacientam brīžos, kad nepieciešams ne tikai profesionāls atbalsts, bet arī cilvēcība. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka šajā konkursā kolēģi izvirza savus kolēģus, jo tieši viņi ikdienā redz un novērtē kolēģu darbu, profesionalitāti un attieksmi. Stradiņu lepnums ir pateicība cilvēkiem, kuri ar savu profesionalitāti un cilvēcību ik dienu veido mūsu slimnīcu. No sirds sakām jums paldies – jūs mums esat ļoti svarīgas.”
Balvu Stradiņu lepnums – 2026 saņēma:
57. Akūtās ķirurģijas nodaļa virsmāsa Gita Ozoliņa
Gita Ozoliņa Stradiņa slimnīcā nostrādājusi vairāk nekā 35 gadus, lielāko daļu no tiem virsmāsas amatā. Kolēģi viņu raksturo kā profesionālu, taisnīgu un cilvēcīgu vadītāju ar izcilām organizatoriskajām spējām, kura vienmēr rūpējas gan par pacientiem, gan savu komandu. Īpaši spilgti viņas profesionalitāte un līderība izpaudās Covid-19 pandēmijas laikā. Gita devusi nozīmīgu ieguldījumu arī jauno māsu un ārstu izglītošanā.
9. Internās medicīnas, endokrinoloģijas un reimatoloģijas nodaļas vispārējās aprūpes māsa Baiba Keiša Baiba Keiša slimnīcā strādā sešus gadus un šajā laikā kļuvusi par nozīmīgu atbalstu gan pacientiem, gan kolēģiem. Viņa izceļas ar profesionalitāti, cilvēcību un spēju iedrošināt arī vissarežģītākajos brīžos. Baiba aktīvi iesaistās nodaļas darba pilnveidē, dalās zināšanās ar jaunajiem kolēģiem un īpašu uzmanību pievērš pacientu labsajūtai un drošībai.
91. Sirds ķirurģijas nodaļas virsmāsas Zane Laure
Zane Laure veselības aprūpē strādā jau 11 gadus un ar savu profesionalitāti, līderību un empātiju kļuvusi par nozīmīgu balstu gan pacientiem, gan kolēģiem. Viņa aktīvi iesaistās aprūpes procesu pilnveidē, jauno speciālistu apmācībā un māsas profesijas attīstībā. Kolēģi īpaši novērtē Zanes atsaucību, taisnīgumu un spēju saliedēt komandu.
17. Grūtniecības patoloģijas un dzemdību nodaļas vecmāte Iveta Smilškalna
Iveta Smilškalna Stradiņa slimnīcā strādā jau 46 gadus un visu savu profesionālo dzīvi veltījusi vecmātes darbam. Kolēģi viņu raksturo kā prasīgu, atbildīgu un ļoti rūpīgu profesionāli, kura ar siltu attieksmi un lielu pieredzi atbalsta pacientes un iedvesmo jaunos kolēģus. Daudzi nodaļas darbinieki savas zināšanas un profesionālo attieksmi apguvuši tieši no viņas.
10. Gastroenteroloģijas nodaļa vispārējās aprūpes māsa Anna Štamere
Anna Štamere ir atsaucīga un profesionāla māsa, kura ar savu ilggadējo darbu iemantojusi pacientu uzticību un kolēģu cieņu. Viņa nepārtraukti pilnveido savas zināšanas, iesaistās nodaļas darba uzlabošanā un ar savu attieksmi iedvesmo gan kolēģus, gan jaunos speciālistus. Annas profesionalitāte un cilvēcība ir nozīmīgs ieguldījums pacientu aprūpē un nodaļas attīstībā.
Pasākuma laikā tika godinātas arī pārējās konkursam nominētās māsas un vecmātes, pasniedzot Atzinības un Pateicības rakstus par profesionālo ieguldījumu, iesaisti aprūpes attīstībā, izglītībā un pētniecībā.
Atzinības rakstus saņēma:
17.Grūtniecības patoloģijas un dzemdību nodaļas vecmāte Aiga Zakevica
92.Jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļas vispārējās aprūpes māsa Žanete Nagle
59.Paliatīvās aprūpes nodaļas vispārējās aprūpes māsa Amanda Sējēja
5.Specializētās un onkoloģiskās ķirurģijas nodaļas vispārējās aprūpes māsa Evija Imša
Akūtās nieru un aknu aizstājējterapijas dienesta vispārējās aprūpes māsa Marija Larionova
Ambulatorās ķirurģijas centra vispārējās aprūpes māsa Inese Loseva
8.Nefroloģijas nodaļas vispārējās aprūpes māsa Ināra Dzedzele-Kļimece
45.Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas nodaļas vispārējās aprūpes māsa Kristīne Trusija
45.Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas nodaļas vispārējās aprūpes māsa Maruta Smoča
Anestezioloģijas nodaļas vispārējās aprūpes māsa anestēzijā un intensīvajā aprūpē Ingvilda Loce.
Pateicības rakstus saņēma
57.Akūtās ķirurģijas nodaļas vispārējās aprūpes māsa Anita Kivleniece
57.Akūtās ķirurģijas nodaļas vispārējās aprūpes māsa Irina Sockova
Poliklīnikas vecmāte Elīna Tāre
Pasākuma kulminācijā Stradiņa slimnīcas A1 ātriju piepildīja īpaša atmosfēra – māsām un vecmātēm veltīts Maestro Raimonda Paula koncerts. Ar vieglumu, humoru un sirsnību patiesa pateicība cilvēkiem, kuri ik dienu rūpējas par pacientiem. Šis koncerts ir sen lolota ideja pateikt paldies citādi – īpašāk un ar emocijām. Tā ir kopīga profesora Andreja Ērgļa un Maestro Raimonda Paula iecere, kurā cieņa un novērtējums māsām un vecmātēm izskan ne tikai vārdos, bet arī mūzikā.
Stradiņa slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs profesors Andrejs Ērglis saka: “Šodien zvaigznes tiešām ir sastājušās īstajās vietās. Man ir milzīgs prieks redzēt pilnus balkonus ar mūsu kolēģiem. Mēs atzīmējam Māsu un vecmāšu nedēļu, un šis ir skaists atgādinājums tam, cik svarīgi ir būt kopā. Man no sirds ir prieks, ka kopā ar kori Sola uzstājas arī mūsu slimnīcas koris Stradiņi. No sirds sveicu visas mūsu māsas un vecmātes svētkos un saku lielu paldies par darbu, ko jūs darāt ik dienu.”
Maestro Raimonds Pauls, kuram savulaik tieši Stradiņa slimnīcā tika veikta sirds operācija, koncertu iesāka ar personīgu stāstu par pateicību medicīnas personālam: “Pēc viesošanās slimnīcā domāju – varbūt to paldies vajag pagriezt mazliet citādāk. Visi saka paldies ārstiem, un, protams, tās ir cienījamas profesijas, bet tikai esot slimnīcā pa īstam saproti, cik nozīmīgs ir māsu darbs.”
Vakara gaitā izskanēja arī Maestro īpaši radītas muzikālas miniatūras 50. un 60.gadu džeza noskaņās – Es eju pie ārsta, Jaunā ārste un Trīs māsiņas, ko Maestro Raimonds Pauls veltīja slimnīcas personālam un izpildīja kopā ar kontrabasisti Beāti Meirāni.
Koncertā kopā ar Maestro Raimondu Paulu piedalījās dziedātājs Daumants Kalniņš, mūziķi Raimonds Macats (taustiņinstrumenti), Pēteris Liepiņš (basģitāra), Jānis Kalniņš (ģitāra), Artis Orubs (sitaminstrumenti), kā arī koris Sola diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā. Īpašu emocionālu akcentu koncertam piešķīra arī Stradiņa slimnīcas sieviešu kora Stradiņi dalība.
