Lietuvas ekspremjers Palucks atzīts par aizdomās turēto lietā par nelikumīgu iedzīvošanos
Bijušajam Lietuvas premjerministram Gintautam Paluckam ceturtdien noteikts aizdomās turētā statuss lietā par nelikumīgu iedzīvošanos.
"Jā, esmu aizdomās turētais," žurnālistiem apstiprināja Palucks, iznākot no Īpašo izmeklēšanu dienesta ēkas, kur viņš pavadīja apmēram pusotru stundu.
Jau ziņots, ka pirms nedēļas Seims atcēla Palucka deputāta tiesisko imunitāti.
Lietuvas Ģenerālprokuratūra paziņojusi, ka Palucks un viņa sieva Ilma Palucke, kurai arī noteikts aizdomās turētās statuss, tiek turēti aizdomās par to, ka no 2010. līdz 2024. gadam ieguvuši aktīvus gandrīz 344 600 eiro vērtībā no finansējuma avotiem, kuru izcelsme nav skaidra.
Par nelikumīgi iegūtajiem līdzekļiem viņi iegādājušies transportlīdzekļus, nekustamo īpašumu un vērtspapīrus.
Noteikts arests Palucka un viņa sievai piederošajiem dzīvokļiem Viļņā.
Palucks ir apturējis savu dalību valdošajā Sociāldemokrātu partijā, bet neplāno nolikt deputāta mandātu. Pagājušajā gadā viņš atkāpās no premjerministra un Sociāldemokrātu partijas priekšsēdētāja amatiem, kad tiesībsargājošās iestādes sāka izmeklēšanu un sabiedrībā radās jautājumi saistībā ar viņa uzņēmējdarbību.