"Esmu bagāts, man vienalga!": tūrists Havaju salās mēģina nosist ārkārtīgi retu roni un vietējo simbolu
ASV Havaju salu sabiedrību saniknojis kāds nelietīgs tūrists, kurš ar akmeni mēģināja nosist vietējo iemīļoto roni, kura suga turklāt ir uz izmiršanas robežas. Ļaundaris pat bezkaunīgi apgalvojis, ka naudas sods viņu nesatrauc, jo viņš ir bagāts.
38 gadus vecais Igors Litvinčuks no Vašingtonas štata Kovingtonas ir Sietlā bāzētā loģistikas uzņēmuma “IL Logistics, Inc.” prezidents. 5. maijā, atpūšoties Havaju salās, viņš ar akmeni mēģināja trāpīt pa galvu netālu peldošajam ronim. Kaut gan akmens trāpīja par mata tiesu garām ronim, notikušais dzīvniekam izraisīja ilgstošu stresu.
Uz vietējo sašutumu un draudiem izsaukt policiju viņš atbildēja, ka viņam vienalga, jo ir bagāts. “Man vienalga. Uzlieciet naudas sodu, esmu bagāts,” viņš atteica un mierīgi aizgāja.
Havaju mūkronis (Neomonachus schauinslandi) ir endēma Havaju salu roņu dzimtas (Phocidae) jūras zīdītāju suga, kuras izdzīvošana mūsdienās ir apdraudēta. Havaju salu Ūdens resursu dienests lēš, ka savvaļā dzīvo tikai 1600 pieaugušo mūkroņu. Suga tika iekļauta apdraudēto dzīvnieku sarakstā 1976. gadā, un dabas aizsardzības darbinieki atkārtoti aicinājuši gan iedzīvotājus, gan tūristus netraucēt šiem dzīvniekiem. Šis ronis Lani Maui salas iedzīvotājiem ir kļuvis par simbolu, atgūstoties pēc postošajiem ugunsgrēkiem, kas 2023. gadā iznīcināja milzīgas platības.
Šīs sugas pārstāvju nogalināšana, ievainošana vai pat nelikšana mierā var aizliegta. Notiesāšanas gadījumā Litvinčukam draud 70 000 dolāru naudas sods un pat iespēja līdz diviem gadiem pavadīt cietumā. Tiesa, kāds vietējais nolēma negaidīt tiesas spriedumu un, kā liecina sociālajos tīklos izplatītie video, ļaundari pamatīgi noslānīja.
Pēc sabiedrības sašutuma iesaistījušies arī ASV federālie likumsargi, un trešdien Litvinčuks tika arestēts. 14. maijā viņam paredzēts stāties tiesas priekšā.