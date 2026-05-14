Emīls Liepiņš
Šodien 22:25
Emīls Liepiņš izcīna piekto vietu vienas dienas velobraucienā Beļģijā
Latvijas riteņbraucējs Emīls Liepiņš ceturtdien Beļģijā vienas dienas velobraucienā "Lotto Circuit de Wallonie" (UCI kat.1.1) izcīnīja piekto vietu.
Riteņbraucēji mēroja 196,1 kilometru, distancē pārvarot vairākus nelielus paugurus.
Nelielas grupas finiša spurtā uzvaru izcīnīja amerikānis Railijs Šīhans (NSN), kuram otrajā un trešajā vietā sekoja attiecīgi beļģis Gerbens Teisens ("Alpecin - Premier Tech") un nīderlandietis Jorens Blums ("Unibet Rose Rockets").
Vadošā grupa, kuras sastāvā finišēja arī Liepiņš ("Pinarello Q36.5"), distanci veica četrās stundās 29 minūtēs un 30 sekundēs. Latvijas riteņbraucējs arī nopelnīja 50 UCI ranga punktus.
"Lotto Circuit de Wallonie" velobrauciens norisinājās 59. reizi.