Par priekšlikuma izmantot pensiju otrā līmeņa uzkrājumu ārstniecībai ieguvumiem un zaudējumiem vēl tikai diskutēs, norāda Uzulnieks
Par Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) priekšlikuma ļaut izmantot pensiju otrā līmeņa uzkrājumu ārstniecībai ieguvumiem un zaudējumiem vēl tikai diskutēs, Latvijas Televīzijas raidījumā "Kas notiek Latvijā?" atzina labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS).
Ministrs teica, ka pirmdien, 27. aprīlī, šo jautājumu plānots rosināt pārrunāt koalīcijā. Tāpat viņš apgalvoja, ka Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājs esot gatavs "labprāt paņemt šo likumprojektu pie sevis, lai konstruktīvi izdiskutētu, kādi būtu ieguvumi vai zaudējumi".
Vaicāts, par kādu summu tiek runāts, rosinot šādu ieceri, Uzulnieks teica, ka viņam "nav nekādas indikācijas par summām, kas būs nepieciešamas", tāpēc ir prātīgi un atbildīgi to jāizvērtē Saeimas komisijā. Tāpat vēl tikai tikšot vērtēts, kam tāda iespēja tiktu dota.
Uzulnieks gan uzskata, ka lielākās problēmas ir onkoloģija un paliatīvā aprūpe, kur "seniors pirms pensijas nespēj nopirkt zāles par 5000 eiro vai apmaksāt ārstēšanu". "Šis, iespējams, varētu būt rīks, kā mēs varam palīdzēt šiem cilvēkiem," sacīja ministrs.
Vaicāts, vai neveidotos korupcijas riski, cilvēkiem mēģinot iegūt izziņas, ka viņi atbilst statusam, kas ļauj izņemt šo naudu, ministrs teica: "Tos es nezinu, kur ir korupcijas riski. Ja ir paliatīvs cilvēks, lēmumu pieņēma konsīlijs. Un, vai tur ir korupcija, diez vai."
Turpinoties diskusijai raidījumā, ministrs sacīja, ka "varbūt tas, ko mēs te visi runājam nemaz nav īstenojami un efektīvi", tāpēc viņš vēlas atvērt diskusiju Saeimā, pieaicinot speciālistus, tostarp vērtējot, vai tas ir makroekonomiski izdevīgi.
Uzulnieks atzina, ka arī ZZS frakcijā deputātu viedoklis atšķiras. Ir deputāti, kas uzskata, ka pensiju otrais līmenis ir jāizņem plašpatēriņam, un ir "saprātīgāki deputāti", kas uzskata, ka tomēr ir jādiskutē, izteicās ministrs. "Tāpēc es domāju, ka tā relīze ir tapusi kaut kādā kompromisa meklēšanā," sacīja ministrs, komentējot trešdien izplatīto ZZS paziņojumu, un vēlreiz aicinot visus diskutēt par ZZS priekšlikumu.
Kā vēstīts, ZZS rosina atļaut iedzīvotājiem priekšlaikus izmantot pensiju otrajā līmenī uzkrātos līdzekļus ārstniecības izdevumu segšanai, bet "Jaunā vienotība" (JV) ir pārliecināta, ka Pensiju likuma atvēršana priekšvēlēšanu laikā būtu bezatbildīga, un līdzīgu viedokli pauž arī "Progresīvie".
Patlaban fondētās pensijas kapitālu var izmantot tikai, piešķirot vecuma pensiju vai shēmas dalībnieka nāves gadījumā.
ZZS deputāti uzskata, ka laikā, kad veselības aprūpes sistēma nav sakārtota un tajā ir redzamas būtiskas nepilnības, cilvēkiem savlaicīgi nespējot saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību vai iegādāties ārsta izrakstītos medikamentus, ir nepieciešama diskusija par pensiju otrajā līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanu medicīniski pamatotai ārstēšanai.
ZZS deputāti arī akcentē, ka pensiju otrais līmenis ir privāts uzkrājums katram valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekam, tāpēc ir jāļauj cilvēkiem, kuru rocība ir ierobežota, saņemt līdzekļus no pensiju otrā līmeņa nepieciešamajiem ārstēšanās izdevumiem.
Ministru kabinets noteiktu diagnozes un citus kritērijus līdzekļu pieprasīšanai no pensiju otrā līmeņa uzkrājumiem, paredz ZZS rosinājums.
Kā aģentūrai LETA pauda JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics, viņa pārstāvētā politiskā spēka pozīcija nav mainījusies - priekšvēlēšanu periodā ķerties pie Pensiju likuma grozīšanas parlamentā būtu bīstami un bezatbildīgi.
Lai arī pensiju sistēmā pastāv atsevišķas jomas, kuras nākotnē varētu uzlabot, tostarp otrā pensiju līmeņa darbību, piemēram, komisijas maksu samazināšanu, kas šajā Saeimas sasaukumā jau īstenota, šie jautājumi būtu jāvērtē rūpīgi un sadarbojoties ar nozares ekspertiem, labklājības jomas speciālistiem un Latvijas Banku, uzsvēra politiķis.
Arī "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs aģentūrai LETA norādīja, ka "Progresīvie" joprojām neatbalsta šī likuma atvēršanu pirms vēlēšanām, jo pastāv risks, ka politiķi var pieņemt nepārdomātus lēmumus. Tāpat partija neatbalsta ierosinājumu ļaut izņemt uzkrāto kapitālu.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka gadījumā, ja Saeimas vairākums tomēr lemtu par likuma atvēršanu, "Progresīvie" virzītu priekšlikumu noteikt automātisku otrā pensiju līmeņa uzkrājuma mantošanu Civillikumā noteiktajā kārtībā. Šobrīd tas ir iespējams tikai tad, ja cilvēki šādu izvēli izdara paši.
Tāpat vēstīts, ka Saeima nesen atdeva atpakaļ Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai iedzīvotāju iniciatīvas par otrā pensiju līmeņa uzkrājumu izņemšanas iespēju. Iepriekš Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā tika pieņemts lēmums iniciatīvas noraidīt, taču parlamenta sēdē deputāti noraidīja komisijas lēmumu, līdz ar to iniciatīvas tika atdotas atpakaļ komisijai.
Iepriekš komisijā iniciatīvas neatbalstīt aicināja ministrijas, finanšu nozare un sociālie partneri.
Pirmās iniciatīvas iesniedzējs ir Ģirts Bumbērs. Viņš rosināja likumā noteikt iespēju personai brīvprātīgi izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumu pilnībā vai daļēji. Savukārt partija "Platforma 21" savā iniciatīvā aicināja noteikt pensiju otro līmeni par brīvprātīgu un samazināt darbaspēka nodokļu apjomu par 6%.
Vienlaikus partija "Latvija pirmajā vietā" iesniegusi Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) reģistrācijai grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā, lai sāktu vākt pilsoņu parakstus par referenduma rīkošanu.