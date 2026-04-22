Protestējot pret iedzīvotāju viedokļa neuzklausīšanu, Ropažu domes opozīcija pamet domes sēdi
Protestējot pret iedzīvotāju viedokļa neuzklausīšanu, Ropažu domes opozīcijas deputāti šodien pameta domes sēdi.
Savukārt domes priekšsēdētāja Signe Grūbe (JV/P) pauž, ka lēmuma pieņemšana notikusi atbilstoši domes apstiprinātajam reglamentam.
Viņa atzina, ka vēlmi izteikties bija izteikusi viena iedzīvotāja. Taču tas automātiski nenozīmējot, ka šim iedzīvotājam jādod vārds.
"Īpaši, ņemot vērā, ka dome lēma par teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai, kas paredz iedzīvotāju iesaisti šī plānošanas dokumenta tapšanā," skaidroja politiķe.
Grūbe norādīja, ka pēc sabiedriskās apspriešanas, tiks sagatavota gala redakcija, kas atkal tiks nodota iedzīvotājiem apspriešanai.
Domes priekšsēdētāja norādīja, ka Ropažu novads ir vienīgā pašvaldība Latvijā, kurā līdz šim nav apstiprināti teritoriālās plānošanas dokumenti, kas bija jāpaveic pēc administratīvi teritoriālās reformas.
Viņa pauda, ka tas bija jāpaveic jau iepriekšējam sasaukumam, kura vadība pašlaik ir opozīcijā, un kas "piekasoties" tehniskām lietām un mēģinot plānošanas dokumenta pieņemšanu kavēt.
Kā skaidroja viens no opozīcijas deputātiem Haralds Burkovskis (LA/NA), lai gan domes sēdē esot bijuši pieteikušies iedzīvotāji, tostarp iedzīvotāju padomju pārstāvji, taču viņiem netika dota iespēja izteikties.
Burkovskis uzskata, ka šādā situācijā nevar runāt par demokrātiju un atklātību. Tādēļ visi septiņi opozīcijas deputāti nolēma pamest domes sēdi.
Burkovskis atzina, ka tas bija demonstratīvs solis un, visticamāk, deputāti turpmāk piedalīsies gan komiteju, gan arī domes sēdēs.
Pašvaldības Komunikācijas un mārketinga nodaļas vadītāja Dace Salnāja informēja, ka novada domes sēdes notiek, ievērojot domes reglamentā noteikto un apstiprināto darba kārtību.
Pretēji noteiktajai kārtībai, opozīcijas deputāti sēdes laikā centās panākt, lai vārds tiktu dots apmeklētājam brīdī, kad tika lemts par Ropažu novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriedei.
Šāda rīcība esot pretrunā ar Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gadā pieņemto reglamentu, kas nodrošina vienlīdzīgu, caurskatāmu un tiesisku lēmumu pieņemšanas procesu.
Salnāja informēja, ka pašreizējā dome strādā, lai pabeigtu darbus pie stratēģiski svarīgākā plānošanas dokumenta, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas bija jāīsteno savlaicīgi, nodrošinot skaidru un ilgtspējīgu novada attīstības ietvaru.
Teritoriālās plānošanas dokumentu izstrādes gaitā iedzīvotājiem un visām iesaistītajām pusēm tiekot nodrošinātas plašas iespējas izteikt viedokli gan publiskās apspriešanās laikā, gan iesniedzot priekšlikumus likumā noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā, ka domes koalīcijai ir vairākums un tai domes sēdē bija pietiekams deputātu skaits, domes sēde turpinājās bez opozīcijas.
Kopumā Ropažu novada domes sēdē ir 19 deputāti. Opozīcijā darbojas septiņi deputāti.