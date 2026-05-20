Nozaru asociācijas aicina virzīt Pēteri Šmidri satiksmes ministra amatam
Latvijas telekomunikāciju asociācija (LTA) un Latvijas ilgspējīgās transporta infrastruktūras attīstības asociācija (LITIAA) kopīgi aicina satiksmes ministra amatam virzīt pieredzējušo un politiski neitrālo profesionāli Pēteri Šmidri.
Kopīgā paziņojumā LTA izpilddirektors Jānis Lelis un LITIAA valdes priekšsēdētājs Rafs Nemiro norāda, ka šādu lēmumu pieņēmuši "ievērojot šī brīža iekšpolitisko situāciju un ārkārtīgi sarežģītos izaicinājumus transporta un sakaru nozarē tuvākajā nākotnē".
"Lai mazinātu poliskos strīdus, nenoteiktību un lai ievērotu politisko neitralitāti Latvijas tautsaimniecībā svarīgajā transporta un sakaru nozarē, aicinām valdību veidojošās politiskās partijas virzīt bezpartejisku profesionāli ar ievērojamu daudzu gadu desmitu pieredzi – Pēteri Šmidri kā satiksmes ministra kandidātu," norādīts paziņojumā.
Pēteris Šmidre pauž, ka “Satiksmes ministrijas priekšā ir trīs nopietni izaicinājumi, kuru risinājumi viņam ir padomā". "Pirmkārt, pretdronu aizsardzības infrastruktūras stiprināšana. Otrkārt, nepieciešams atrisināt samilzušās nacionālās aviosabiedrības “Air Baltic Corporation” problēmas, kas prasa nopietnu analīzi un restrukturizācijas plāna izstrādi. Treškārt, jāievieš skaidrība par Latvijas dzelzceļa sistēmas vietu un nākotni Latvijas un Eiropas kontekstā,” norāda Šmidre.
Jau ziņots, ka premjera amatam nominētais "Apvienotā saraksta" (AS) politiķis Andris Kulbergs norādījis, ka ir pārliecināts par iespējām izveidot plašu koalīciju. Tāpat viņš norādījis, ka kopumā būtu jāpārskata Satiksmes ministrijas atbildības, jo tur esot ļoti daudz problemātisku jautājumu. Kā ziņots, maija sākumā krita Evikas Siliņas (JV) valdība un Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu ir uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk kā nedēļu laika.