Smiltenes novada iedzīvotājus aicina ziņot par vilkiem
Reaģējot uz saņemtajām ziņām par vilku klātbūtni Smiltenes novadā, pašvaldība aicina iedzīvotājus un zemes īpašniekus uz aktīvu rīcību, lai mazinātu riskus un palīdzētu atbildīgajiem dienestiem pieņemt pamatotus lēmumus.
Kāpēc tas ir svarīgi?*
Pamatojoties uz Eiropas Savienības direktīvu prasībām, vilks ir īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apjomos un termiņos. Atbilstoši noteikumiem vilku medības ir atļautas no 15. jūlija līdz Valsts meža dienesta (turpmāk VMD) noteiktā apjoma izmantošanai (šobrīd tie ir 370 dzīvnieki), bet ne ilgāk par 31. martu.
Lai efektīvi uzraudzītu un reaģētu, VMD ir nepieciešami GPS koordinātās balstīti fakti. Aicinām medniekus, meža nozarē strādājošos, lauksaimniekus un lauku apvidu iedzīvotājus ziņot par vilku klātbūtnes pazīmēm Valsts meža dienestam. Tas nepieciešams, lai dienests varētu iegūt pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par vilku izplatību un skaitu Latvijā.
Kā ziņot?
Ziņot par vilku klātbūtnes pazīmēm – pēdām, ekskrementiem, kā arī atrastiem noplēstiem dzīvniekiem – visērtāk ir lietotnē "Mednis", kas bez maksas ir lejupielādējama gan “Android”, gan “Apple iOS” viedtālruņos. Šī lietotne ir savienota ar Meža valsts reģistra informācijas sistēmu, un tajā ir publicēta Latvijas karte ar fiksētajām vilku klātbūtnes pazīmēm.
Šajā lietotnē var ziņot arī par citiem plēsējiem - par lūšu un lāču klātbūtni.
Lai nosūtītu informāciju:
1. lietotnē jāatver sadaļa “Novērojumi”;
2. jāatļauj lietotnei uzņemt fotogrāfijas;
3. GPS koordināšu fiksēšanai viedtālrunī jābūt ieslēgtai atrašanās vietas noteikšanas funkcijai, un vēlams aktivizēt mobilo datu pieeju.
Ja vilku klātbūtne rada tūlītēju apdraudējumu sabiedrības drošībai vai tiek konstatēts uzbrukums mājdzīvniekiem, nekavējoties jāsazinās ar VMD Vidzemes virsmežniecības Smiltenes mežniecību pa tālruni +371 64774519 vai uz e-pastu pasts@vidzeme.vmd.gov.lv.
Grāvju tīrīšana un īpašumu sakopšana
Viens no veidiem, kā mazināt savvaļas dzīvnieku vēlmi uzturēties tuvu viensētām, ir caurredzamas vides radīšana. Aizauguši meliorācijas grāvji un krūmāji tiešā māju tuvumā kalpo par dabisku aizsegu plēsējiem.
Pašvaldība aicina īpašniekus veikt grāvju tīrīšanu un krūmu apauguma likvidēšanu. Atgadinām, ka arī Meliorācijas likums nosaka zemes īpašniekiem uzturēt koplietošanas meliorācijas sistēmas. Arī pašvaldība apņemas apsekot un sakopt savus īpašumus pieejamā budžeta ietvaros, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu drošības situāciju novadā.
Sadarbība ar mednieku kolektīviem
Pašvaldība atgādina, ka zemes īpašniekiem ir būtiski pārliecināties, vai par viņu teritoriju ir noslēgts medību tiesību lietošanas līgums ar vietējo mednieku klubu. Noslēgtais līgums dod medniekiem tiesisku pamatu veikt pasākumus dzīvnieku skaita regulēšanai konkrētajā īpašumā.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāju un Gaujienas un Trapenes pagastu apvienības pārvaldes vadītāju Jāni Šepteru, zvanot pa tālruni +371 26177770 vai rakstot uz e-pastu janis.septers@smiltenesnovads.lv.