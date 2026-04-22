“Swedbank” darbiniece gadiem ilgi rīkojās ar klientu naudu - tiesa piespriež bargu sodu
Zemgales rajona tiesa kādai "Swedbank" darbiniecei par noziedzīgām darbībām ar klientu naudu piespriedusi sešus gadus cietumā un likusi par labu bankai samaksāt 202 555 eiro.
Bankas darbiniece apsūdzēta par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem lielā apmērā, kā arī par dokumentu viltošanu mantkārīgā nolūkā, informēja prokuratūrā.
Tiesa apsūdzētajai piemēroja brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem, sabiedrisko darbu uz 420 stundām, kā arī papildsodu - probācijas uzraudzību uz trim gadiem.
Tiesa arī apmierināja pieteikto kaitējuma kompensāciju, no apsūdzētās par labu bankai piedzenot 202 555 eiro.
Austrumzemgales prokuratūra lietu tiesai nodeva 2025. gada oktobrī.
Ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, apsūdzētā no 2003. gada 11. septembra līdz 2020. gada 27. maijam bez klientu ziņas viņu vārdā noformēja attālināto bankas pakalpojumu līgumus, reģistrēja jaunu kodu karšu, kodu kalkulatoru un maksāšanas karšu izsniegšanu, pārtrauca depozītu un noguldījumu līgumus, noformēja aizdevuma līgumus un prettiesiski pārskaitīja klientu naudu, tādā veidā piekļūstot viņu finanšu līdzekļiem.
Lai slēptu darbības, viņa vienu daļu līdzekļu izmantoja citu klientu prasību segšanai.
Sieviete kopumā prettiesiski izmantojusi 19 personu maksāšanas līdzekļus, nodarot zaudējums 203 755 eiro apmērā.
Klientiem nodarītos materiālos zaudējumus ir atlīdzinājusi kredītiestāde, tādējādi iegūstot lietā cietušās personas statusu.
Prokurore ar tiesas piespriesto sodu ir apmierināta un neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu.
Pārējās procesā iesaistītās personas spriedumu var pārsūdzēt Zemgales apgabaltiesā.
Latvijas Televīzija pērn ziņoja, ka apsūdzētā Larisa Bobrova vadīja Ogres un Bauskas klientu apkalpošanas filiāles. Darbinieci pieķēra pati banka, kas pievērsa uzmanību digitāli neaktīvajiem klientiem - pārsvarā senioriem, kuri neizmanto interneta banku.