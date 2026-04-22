Uzzini, cik ātri saņemsi pārmaksāto nodokli! VID atbild uz svarīgākajiem jautājumiem
Daudzi Latvijas iedzīvotāji ar dažādiem jautājumiem vērsušies Valsts ieņēmumu dienestā (VID).
Kā liecina VID publiskotā informācija, cilvēki vēlas zināt, cik ātrā laikā tiks atmaksāts pārmaksātais nodoklis.
Atbilde: "Nodokli atmaksā trīs mēnešu laikā no gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas dienas, taču VID speciālisti cenšas atmaksu veikt iespējami ātrāk. Vienā un tajā pašā dienā iesniegtās gada ienākumu deklarācijas var tikt atmaksātas dažādos laikos atkarībā no pārbaudāmās informācijas apjoma un iesniegto datu precizitātes." Publicējam arī citus būtiskus jautājumus ar atbildēm.
Kādi ir deklarācijas iesniegšanas termiņi (cik ilgā laikā var iesniegt pagājušā gada deklarāciju)?
Atbilde: "Gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt par trim iepriekšējiem gadiem. Piemēram, deklarāciju par 2025. gadu var iesniegt no 2026. gada 1. marta līdz 2029. gada 23. jūnijam. Savukārt deklarāciju par 2022. gadu var iesniegt līdz 2026. gada 23. jūnijam. Obligātā gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu ir jāiesniedz no nākamā gada 1. marta līdz 1. jūnijam."
Kāpēc netiek saņemta nodokļa atmaksa par pievienotajiem attaisnotajiem izdevumiem?
Atbilde: "Nodokļa pārmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var atgūt, ja gada laikā no gūtajiem ienākumiem (piemēram, algas, pensijas) ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Ja nodoklis nav ieturēts, izdevumus par ārstniecību un izglītību savā deklarācijā var iekļaut tie ģimenes locekļi, no kuru ienākumiem gada laikā ir ieturēts nodoklis."
Kāpēc ir izveidojies nodokļa parāds pēc deklarācijas iesniegšanas?
Atbilde: "Nodokļa aprēķinu ietekmē progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, kuras apmērs ir atkarīgs no kopējiem ienākumiem gada laikā, ne tikai no darba algas. Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi. Darba devējs (ienākuma izmaksātājs) gada laikā algas nodokļa aprēķinā piemēro vienu likmi – 25,5 % – neatkarīgi no bruto algas apmēra, ienākuma gūšanas vietu skaita un algas nodokļa grāmatiņas iesniegšanas fakta.
Ja gada laikā gūtais ienākumu apmērs pārsniedz 105300 eiro, pārsnieguma summai piemēro 33% likmi. Ja fiziskās personas kopējais gada ienākumu apjoms pārsniedz 200 000 eiro, tad sākot no 2025.gada pārsniegumam ir ieviesta papildu likme 3 % apmērā. Kad tiek aizpildīta gada ienākumu deklarācija, EDS automātiski aprēķina nodokli un rodas nodokļa starpība, kas jāsamaksā. Plašāka informācija šeit."
Vai nodokli (parādu) var samaksāt pa daļām?
Atbilde: "Ja aprēķinātā nodokļa summa ir mazāka par 640 eiro, to var samaksāt vienā maksājumā līdz 23. jūnijam. Ja summa pārsniedz 640 eiro, to var iemaksāt trīs daļās – līdz 23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam, samaksājot katru reizi trešo daļu no kopējās summas. Ja gada ienākumi pārsniedz 105300 eiro, nodokli var samaksāt trīs daļās – līdz 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim. Var lūgt VID, lai maksājumu sadala vēl vairākās daļās."
Vai var atgūt nodokļa pārmaksu par autoskolu?
Atbilde: "Nodokļa pārmaksu var atgūt tikai tad, ja ir darba devēja izziņa, ka šie izdevumi ir saistīti ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu vai paaugstināšanu."
Vai var iesniegt deklarāciju un saņemt nodokļa atmaksu, ja nav nostrādāts pilns gads?
Atbilde: "Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt un var veidoties nodokļa pārmaksa, pat ja ir nostrādāts nepilns gads."