Nosauktas profesijas, kuras pašlaik vēlas apgūt daudzi Latvijas iedzīvotāji
No 20. aprīļa Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) turpina pieaugušo izglītības kampaņu “Atjaunini prasmes un zināšanas!”, kas aicina iedzīvotājus regulāri pilnveidot savas prasmes un zināšanas, izveidojot individuālo mācību kontu (IMK) prasmju pārvaldības platformā STARS (stars.gov.lv).
Kopš 2025. gada rudens IMK skaits ir divkāršojies – tos izveidojuši jau teju 60 000 pieaugušo. Vislielākā interese šobrīd ir par elektrotehniķa, elektromontiera un aprūpētāja profesijām, vienlaikus augsta interese ir arī par izglītības programmām mākslīgā intelekta rīku apguvei.
Platformas STARS jaunākie dati liecina, ka aug pieaugušo interese gan par esošo prasmju pilnveidi, gan par jaunu profesiju apguvi. No STARS piedāvātā profesiju klāsta vispieprasītākā šobrīd ir elektrotehniķa profesija – to izvēlējušies apgūt jau teju 1000 pieaugušo.
Tāpat pieprasītas ir aprūpētāja un elektromontiera profesijas, kuras izvēlējušies apgūt vairāki simti pieaugušo. Populāras ir lokmetinātāja, programmēšanas tehniķa, datu analītiķa, māsas palīga un kiberdrošības tehniķa profesijas. Kopumā jau 38 500 pieaugušo ir pabeiguši kādu no platformā STARS pieejamajām izglītības programmām.
Kā norāda VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane, pieaugušie arvien vairāk apzinās nepieciešamību regulāri papildināt zināšanas un prasmes, lai saglabātu konkurētspēju strauji mainīgajā darba tirgū:
“Redzam, ka īpaši aug pieaugušo interese gan par dažādām tehniskajām profesijām, gan par darbu veselības un sociālās aprūpes jomā – tās ir profesijas, kas jau šobrīd ir un arī nākotnē būs darba tirgū pieprasītas. Visas platformā STARS pieejamās izglītības programmas ir izstrādātas sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un balstītas darba tirgus datos, kas nozīmē – platformas lietotāji var būt droši, ka programmās apgūstamās prasmes būs aktuālas un darba tirgū pieprasītas.”
Līdzās tam pieaudzis lietotāju apmierinātības līmenis ar platformas STARS lietošanas pieredzi – ar platformas darbības ātrumu apmierināti 96 % lietotāju, bet ar reģistrēšanās procesu jeb individuālā mācību konta izveidi – 94 %. Vienlaikus 90 % lietotāju ir apmierināti ar platformā pieejamo informāciju un satura kvalitāti, 87 % – ar lietošanas ērtumu, savukārt 83 % – ar izglītības programmu kataloga izmantošanu.
Augsta interese arī par mākslīgā intelekta rīku apguvi
Augsts pieprasījums ir arī izglītības programmām, kas saistītas ar mākslīgā intelekta apguvi – tās platformā STARS apguvuši jau vairāk nekā 10 500 pieaugušo. Projekta “Mācības nodarbinātajiem” ietvaros šobrīd iespējams apgūt mākslīgā intelekta lietošanu profesionālajā vidē, programmēšanā un tīmekļa vietņu izstrādē, veicot līdzmaksājumu 10 – 30 % apmērā no kopējās mācību maksas.
“Lielā interese par šīm programmām apliecina, ka mākslīgais intelekts strauji kļūst par nepieciešamību teju visās nozarēs. Tāpēc arī platformā STARS iespējams pieteikties izglītības programmām par mākslīgā intelekta izmantošanu dažādās jomās, ļaujot ikvienam apgūt rīkus, kas noderēs katra cilvēka darba ikdienā,” uzsver E. Purmale-Baumane.
Savukārt, paplašinot piedāvāto atbalstu projektā “Digitālās prasmes lietpratējiem (IMK)”, ikvienai personai no 18 gadu vecuma ir iespēja platformā STARS pieteikties kompensācijas saņemšanai par starptautiski atzītu sertifikātu iegūšanu, piemēram, par tādiem sertifikātiem kā “Certified Information Systems Auditor”, “Cybersecurity certification” un citiem. Plašāka informācija pieejama šeit.
Kopumā platformā STARS šobrīd pieejamas 170 izglītības programmas gan bez maksas, gan ar daļēju līdzfinansējumu, kas ļauj pilnveidot profesionālās prasmes vai apgūt jaunu profesiju tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība un administrēšana, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, enerģētika, veselības un sociālā aprūpe, kā arī citās. Izglītības programmu piedāvājums tiek regulāri aktualizēts, un maijā platformā būs pieejamas jaunas mācību iespējas.
Par pieaugušo izglītības kampaņu “Atjaunini prasmes un zināšanas”
Kampaņā “Atjaunini zināšanas un prasmes!” VIAA aicina ikvienu iedzīvotāju regulāri pilnveidoties, izveidojot savu individuālo mācību kontu prasmju pārvaldības platformā STARS. Kampaņas mērķis ir mainīt sabiedrības attieksmi pret mācīšanos, uzsverot, ka izglītošanās jebkurā vecumā ir nepieciešama un vērtīga, palīdzot saglabāt konkurētspēju darba tirgū un veidot ilgtspējīgu karjeru.
Individuālo mācību kontu pieeja, ko piedāvā prasmju pārvaldības platforma STARS, veicina cilvēku atbildību un pašiniciatīvu savas profesionālās attīstības veidošanā, virzot Latviju uz mūsdienīgu un ilgtspējīgu pieaugušo izglītības sistēmu.
Jau šobrīd ikviens Latvijas iedzīvotājs no 18 gadu vecuma aicināts izveidot savu individuālo mācību kontu platformā stars.gov.lv, sperot pirmo soli pretī jaunām zināšanām, prasmēm un ilgtspējīgai karjerai.
Par prasmju pārvaldības platformu STARS
Platforma stars.gov.lv darbojas no 2024. gada decembra, apvienojot mācību un karjeras attīstības iespējas vienuviet. Tajā ikviens iedzīvotājs no 18 gadu vecuma var izveidot individuālo mācību kontu, pieteikties izglītības programmām, uzkrāt informāciju par iepriekš iegūto izglītību, profesionālo pieredzi un iegūtajiem izglītību apliecinošajiem dokumentiem, pieteikties karjeras konsultācijām un izmantot citas vērtīgas iespējas. Pilna platformas funkcionalitāte būs pieejama 2026. gada otrajā pusē.
Platformu izstrādā Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta "Individuālo mācību kontu pieejas attīstība" ietvaros, un tās mērķis ir attīstīt ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu pieaugušo izglītības sistēmu, kas nodrošinās individuālus mācību risinājumus atbilstoši darba tirgus vajadzībām.