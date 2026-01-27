Valmieras pašvaldības autoparks papildināts ar jaunu bezemisiju autobusu.
Šodien 12:48
Valmieras pašvaldības autoparks papildināts ar jaunu bezemisiju autobusu
Valmieras novada pašvaldībā papildināts autoparks ar pasažieru bezemijas autobusu ar 19 vietām. Tas iegādāts projekta “Bezemisijas transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Valmieras novadā” ietvaros, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un videi draudzīgu transportu dažādu pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Ikdienā transportlīdzeklis nodrošinās Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra audzēkņu nokļūšanu skolā, kā arī dalību olimpiādēs un mācību braucienos. Vienlaikus tas kalpos kā būtisks resurss Valmieras novada sociālās un kultūras jomas attīstībai – Sociālo lietu pārvalde un Kultūras pārvalde to izmantos, lai uzlabotu sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes un kultūras dzīves pieejamību novada iedzīvotājiem.