No otrdienas mainīsies atsevišķu vilcienu atiešanas laiki no Siguldas un Valmieras
No otrdienas, 21. aprīļa, mainīsies atsevišķu vilcienu atiešanas laiki no Siguldas un Valmieras, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi".
No otrdienas, 21. aprīļa, mainīsies četru vilcienu kustības grafiks maršrutos Sigulda-Rīga un Valmiera-Rīga, jo VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) veic sliežu remontdarbus.
Tostarp divi reisi, kas no Siguldas aties plkst. 9.33 un 12.33, sāks ceļu četras minūtes vēlāk nekā ierasts un galapunktā pienāks astoņas minūtes vēlāk nekā līdz šim.
Vēl divi reisi aties četras minūtes agrāk nekā ierasts, bet Rīgā pienāks tajā pašā laikā kā parasti. Tostarp agrāk izbrauks vilciens, kas no Valmieras aties plkst. 9.20 un Siguldā būs plkst. 10.30, kā arī reiss, kas no Siguldas izbrauks plkst. 13.55.
PV mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
2025. gadā "Pasažieru vilciens" pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 67,688 miljoni eiro, kas ir par 4,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 22,3% un bija 971 221 eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no LDz veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija LDz meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.