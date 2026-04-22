Vai aprīļa pēdējā nedēļā gaidāms sniegs?
Igauņu tautas sinoptiķis Arvo Sīdla norāda, ka siltu laiku aprīlī nevajadzētu gaidīt, un tas pats attiecas uz pirmajām maija dienām. Viņu arī uztrauc, ka pavasaris līdz šim bijis mazliet lietains.
Saskaņā ar sinoptiķa vērtējumu, laika apstākļi aprīļa beigās un maija sākumā galvenokārt būs tādi paši kā tagad. "Laika apstākļi turpinās uzvesties brīvi, un šķiet, ka tie nomierināsies tikai tad, kad aprīļa beigās atkal pēkšņi snigs. Kā es teicu pirms vairākiem mēnešiem, pavasaris būs garš un auksts, un tā tas arī notika," teica Sīdla.
Sinoptiķis atzīmēja, ka toreiz daudzi ar skepsi uztvēra viņa vārdus, apgalvojot, ka viņš kļūdās un neko nesaprot no laika apstākļiem: "Un, kad laiks sāka izrādīt savus trikus un kļūt aukstāks, visi tikai jautāja, kad beidzot būs silts."
Runājot par prognozi nākamajam mēnesim, Sīdla norādīja, ka ir grūti precīzi prognozēt laiku 20. maijam, bet līdz aprīļa beigām noteikti saglabāsies līdzīgi apstākļi kā pašlaik: "Naktīs joprojām būs salna, un es neizslēdzu, ka aprīļa beigās varētu uzsnigt arī slapjš sniegš, tas mani nemaz neizbrīnītu. Ziemeļu, ziemeļaustrumu un austrumu vēji jebkurā gadījumā saglabāsies."
Pēc viņa vārdiem, maija sākumā temperatūra, visticamāk, nemainīsies uzreiz. Viņu arī uztrauc lietus trūkums: "Visbēdīgākais ir situācija ar nokrišņiem. Šajā pavasarī, šķiet, būs diezgan maz lietus. Pēdējo trīs mēnešu laikā ir nokritis ļoti neliels daudzums nokrišņu. Pēdējo trīs mēnešu laikā bija tik maz."
"Tagad zemei vajadzīgs stiprs un silts lietus. Dažviet, iespējams, ir nolijis nedaudz vairāk, bet ne tik daudz, cik nepieciešams. Tas ir slikta ziņa lauksaimniekiem. Es dzirdēju intervijā, ka šogad, iespējams, būs jāstāda mazāk graudaugu, jo sausums iznīcinās ražu, un visi centieni būs veltīgi."
Sīdla piebilda: "Maija sākumā būs silts, bet es baidos, ka īsts siltums uzreiz nebūs. Maija otrā pusē varētu kļūt siltāk."
Ar saviem vērojumiem par gaidāmo laiku nesen dalījies arī latviešu dabas pazinējs un pētnieks Vilis Bukšs. Savā "X" kontā viņš dalījies ar lapsas foto: "Lapsa 15. aprīlī. Ja lapsai aprīļa vidū vēl ziemas kažoka akots, tad cik daudz baltuma kažoka matos, tik vēl sniega uzsnigs līdz vasarai..."
Lapsa 15. aprīlī. Ja lapsai aprīļa vidū vēl ziemas kažoka akots, tad cik daudz baltuma kažoka matos, tik vēl sniega uzsnigs līdz vasarai... pic.twitter.com/LGIbQjjw7r— Vilis Bukšs (@meiravietis) April 16, 2026